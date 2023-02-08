عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا ⁩2023 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023، بنسبة نجاح بلغت 73.23 %، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا أنه تقدم للامتحان 54760 طالب وطالبة بالمدارس الرسمية، والرسمية لغات، والمنازل، حضر منه 54272 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 39646، وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدا حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.



كما اعتمد الداودي نتيجة الفصل الدراسى الأول لمرحلة اتمام التعليم الأساسي ( القسم المهنى ) بنسبة نجاح 97.7%، حيث تقدم للامتحان 409 طالب، حضر منهم 394 طالب، وبلغ عدد الناجحين 385 طالب، كما تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الاعدادى للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم للامتحان 39 طالب وطالبة ونجح جميعهم، واعتمد المحافظ ايضا نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الاعدادى مكفوفين بنسبة نجاح 100%، حيث تقدم للامتحان 8 طالب وطالبة ونجح جميعهم.

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