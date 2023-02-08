مبرووك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الأول 2023

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي، بنسبة نجاح 78.78٪، بحضور الدكتورة أماني القرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تم فحصهم 64 ألفًا و189 طالبًا.

وجاء ترتيب الإجراءات وفق معدلات النجاح في المرتبة الأولى الإدارة التعليمية غرب الفيوم بنسبة نجاح 89.82٪، فيما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية في المرتبة الثانية بنسبة 88.4٪ وإدارة سنوريس. وجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح 77.27٪، وجاءت إدارة إبشواي التربوية في المرتبة الرابعة بنسبة 74.9٪.

وجاءت إدارة يوسف الصديق التعليمية في المركز الخامس بنسبة 74.89٪، وجاءت إدارة إتسا التعليمية في المركز السادس بنسبة 74.89٪، وإدارة طامية التعليمية بنسبة تعليم طامية في المركز السابع مكان بنسبة نجاح 72.90٪.

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