الآن نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس الترم الأول عبر البوابة الالكترونية

ينتظر آلاف الطلاب والطالبات في مرحلة استكمال التعليم الأساسي بمحافظة الفيوم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الأول المقرر إعلانها، صباح غد الأربعاء، عبر الموقع الرسمي. مديرية التعليم الفني بالمحافظة.

خلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستفسار عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2023

اعلنت الدكتورة اماني القرني وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم عن انتهاء اعمال التصحيح والمراقبة والمراجعة ضمن مراقبة الشهادة الاعدادية "الفصل الأول" تمهيدا لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم. 2023 الدورة الأولى وموافقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم صباح الغد الأربعاء ونشر النتيجة على موقع المديرية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2023

وأشارت وكيل الوزارة، إلي أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الأول 2023 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، حتي يتمكن أبنائنا الطلاب من الإستعلام عن النتيجة فور ظهورها رسميًا وإعتمادها من محافظ الفيوم، وإليكم خطوات الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023، وهي كالتالي:

الاستعلام عن النتيجه الاعداديه محافظه الفيوم 2023