بعد اعتمادها رسميا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم ورابط الحصول عليها

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم في محافظة الفيوم، بنسبة نجاح 73.35٪.

ويوفر موقع الفجر الإلكتروني للمتابعين الكرام كافة التفاصيل والرابط السريع لسهولة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم بعد ظهورها اليوم.

ويبحث الكثير من الأهالي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم، حيث ننشر لكم رابط نتيجة الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم بالاسم أو رقم الجلوس وأيضا نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم في الرابط بالأسفل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023

نقدم لكم مجموعه من الخطوات الأساسيه التي يجب اتباعها عند الدخول على الموقع المذكور للحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمحافظات

الدخول أولا لرابط النتيجة من هــنــا .

. ثم البدء في اختيار المرحله التعليميه الخاصه بالطالب.

ثم اختيار سنوات النقل التابعه للتعليم.

اختيار الصف الثالث الاعدادي عند الخانه المخصصه بالصف.

اختيار العام الجاري 2023 تحديد الترم الدراسي عند الخانه المحدده لها.

ملي البيانات المطلوبه.

ادخال الاسم ورقم لجلوس الخاص بكل طالب.

الضغط علي زر استعلام.

انتظر قليلا حتي تظهر النتيجه الخاصه بك.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

وحول رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال موقع التعليم الأساسي.، حيث وفرته وزارة التربية والتعليم لسهولة الوصول للنتيجة فور اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع ما يلي:

1- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

2- اختر قسم نتائج الطلاب.

3- اختر نتيجة الإعدادية 2023.

4- اكتب رقم الجلوس.

5- اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

رابط وزارة التربية والتعليم

وظهرت رسميا نتيحة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم، حيث سيتم تعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا