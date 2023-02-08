رابط طلقة| نتيجة الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) 2023 محافظة الفيوم 2023

تنشر بوابة الفجر للمتابعين الكرام رابط طلقة لسهولة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محاظة الفيوم وهذا بعد اعتمادها رسميا من جانب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بنسبة نجاح 73.35٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

وخاص طلاب محافظة الفيوم الامتحانات، حيث انتهت الامتحانات في أواخر شهر الماضي، وحرص المتابعين من الطلاب متابعة المواقع الإخبارية لمعرفة الروابط المخصصة لنتيجة الإعدادية لسهولة الاستعلام عنها والحصول على الدرجات الحاصلين عليها في كلمادة على حدة بجانب المجموع الكلي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

والطلاب في محافظة الفيوم ينتظرون على أحر من الجمر لكي يحصلون على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023، حيث يرغب أولياء الامور في الاطمئنان على مستوى أبنائهم التعليمي.

ولمزيد من التفاصيل يوفر موقع الفجر رابط مخثصص لكي يتم الاستعلام من خلاله عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 حيث يوفر امتحانات مصر كل النتائج والتفاصيل حولها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وعن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم 2023 إليكم الضغط هنا لسهولة البحث والاستعلام رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم

رابط طلقة لسهولة الاستعلام عن نتيجة الإعدادية

نقدم لكم مجموعه من الخطوات الأساسيه التي يجب اتباعها للحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمحافظات

الدخول أولا لرابط النتيجة من هــنــا .

. ثم البدء في اختيار المرحله التعليميه الخاصه بالطالب.

ثم اختيار سنوات النقل التابعه للتعليم.

اختيار الصف الثالث الاعدادي عند الخانه المخصصه بالصف.

اختيار العام الجاري 2023 تحديد الترم الدراسي عند الخانه المحدده لها.

ملي البيانات المطلوبه.

ادخال الاسم ورقم لجلوس الخاص بكل طالب.

الضغط علي زر استعلام.

انتظر قليلا حتي تظهر النتيجه الخاصه بك.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

وحول رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال موقع التعليم الأساسي.، حيث وفرته وزارة التربية والتعليم لسهولة الوصول للنتيجة فور اعتمادها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الترم الأول من خلال الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي، واتباع ما يلي:

1- اضغط على الخدمات الإلكترونية.

2- اختر قسم نتائج الطلاب.

3- اختر نتيجة الإعدادية 2023.

4- اكتب رقم الجلوس.

5- اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

رابط وزارة التربية والتعليم

وظهرت رسميا نتيحة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم، حيث سيتم تعليقها في المدارس لكي يسهل على الطلاب معرفة النتيجة سريعا، بجانب رابط وزارة التربية والتعليم الذي خصصته لكي يسهل عملية البحث حول النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي، هنا