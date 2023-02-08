القوى العاملة: مصر تحصد عددا من المقاعد بمجلس الاتحاد العربى للعاملين بالمصارف

عقدت فاعليات مؤتمر المجلس المركزى للاتحاد العربى للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية المنعقد بفندق سيجال بمدينة الغردقة خلال الفترة من 4-8 فبراير الجارى بحضور كل من وزير القوى العاملة حسن شحاتة واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ورئيس اتحاد عمال مصر محمد جبران والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بجمهورية مصر العربية.

وعدد من الشخصيات القيادية المهمة فى مجال البنوك والتأمينات ومنظمة العمل العربية وعدد من الوفود العربية المشاركة بالمؤتمر من دول: سوريا ـ السعودية ـ البحرين ـ الأردن ـ فلسطين ـ السودان ـ اليمن ـ الكويت

وقد أجريت الانتخابات بين الدول العربية المشاركة بالمؤتمر لتشكيل الاتحاد العربى للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية للدورة الحالية 2023-2028م.

وفازت بالإجماع لمنصب ﴿الأمين العام للإتحاد العربي﴾ النائبة سولاف درويش، كما تولى بالإجماع منصب ﴿الأمين العام المساعد للشئون المالية﴾ الأستاذ محمد أنور على، وقد حصدت جمهورية مصر العربية العديد من المقاعد بمجلس الإتحاد المشكل من الدول العربية المشاركة.

وفى اختتام فعاليات المؤتمر قرر المجلس نقل المقر الرئيسى للإتحاد العربى من دولة ليبيا الشقيقة إلى جمهورية مصر العربية.

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