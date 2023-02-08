كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد الريال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

مباراة الأهلي ضد الريال، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم مباراة الأهلي ضد الريال والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها دولة المغرب.

تفاصيل مباراة الأهلي ضد الريال

ويبحث الجمهور المحب لكرة القدم في مختلف أنحاء العالم عن تفاصيل مباراة الأهلي ضد الريال والتي تتضمن تشكيل اللقاء المتوقع للفريقين، والقنوات الناقلة بالترددات على مختلف الأقمار الصناعية سواء مدفوعة أو مجانية، إلى جانب موعد المباراة وبقية المعلومات الأخرى

موعد مباراة الأهلي ضد الريال

ويخوض النادي الأهلي مباراة تاريخية مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في موقعة تجمع بين كبيري الكرة في إفريقيا وأوروبا، في لقاء يترقبه الملايين في كل بقاع الأرض، نظرا للقاعدة الجماهيرية الكبيرة للفريقين.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام كافة التفاصيل والمعلومات عن مباراة الأهلي ضد الريال التي تلعب اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع، وتردد قناة تايم سبورت الأرضي وكيفية ضبطها.

موعد مباراة الأهلي ضد الريال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

تنطلق مباراة الأهلي ضد الريال في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة في المملكة العربية السعودية، الـ11 في أبوظبي، الـ8 في المغرب وتونس والجزائر، وسط توقعات بأن تحقق المواجهة مشاهدات مليارية من مختلف البلدان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريال اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية

أعلنت مجموعة قنوا أون تايم سبورت المصرية عن نقل مباراة الأهلي ضد الريال في تمام التاسعة مساء عبر التردد الأرضي، إلى جانب قنوات أخرى على رأسها ssc السعودية وبعض القنوات الأخرى التي نستعرضها لحضراتكم مع كيفية استقبالها.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الريال

1- تردد قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة الأهلي ضد الريال

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

2- تردد قناة الرياضية المغربية TNT الناقلة لمباراة الأهلي ضد الريال اليوم

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

طريقة ضبط التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت

1- فصل الريسيفر.

2- إحضار وصلة "إريال" وتوصيلها بالتلفزيون.

3- نضغط على إعدادات واختيار توليف القنوات لاستقبال القناة.

4- اختار توليف تلقائي وبحث رقمي وتسجيل التردد "UHF32".

5- تثبيت القناة ومشاهدة مباراة الأهلي ضد الريال اليوم.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد المقررة مساء اليوم، فريق الهلال السعودي الذي نجح في الفوز على فلامينجو البرازيلي يوم أمس بـ3 أهداف مقابل هدفين، يوم السبت المقبل الموافق الـ11 من فبراير الجاري، في نهائي كأس العالم للأندية، بينما يلعب الخاسر مع الأخير لتحديد المركز الثالث والرابع.