"كونتكت" و"جلوبال أوتو" يؤسسان شركة تمويل استهلاكي لتوفير خدمات حصرية لعملاء BMW وMINI

أعلنت شركة "كونتكت المالية القابضة"، الرائدة في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية، ومجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW وMINI في مصرَ، عن تأسيس شركة تمويل استهلاكي جديدة لتوفير خدمات التمويل لعملاء BMW وMINI في جمهورية مصر العربية، ضمن الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها جلوبال أوتو في تلبية كافة احتياجات عملائها وتوفير كافة الخدمات تحت سقف واحد.

وبجانب ذلك، يُمْكِنُ لعملاء مجموعة جلوبال أوتو حصريًّا الاستفادةُ مِن برامج وخدمات التأمين الشاملة التي توفِّرها شركة "كونتكت للوساطة التأمينية "، بأسعار تنافسية وبخطوات بسيطة، مع تواجد مندوبي شركة "كونتكت" في كافة صالات عرض ومراكز خدمة "جلوبال أوتو" لتيسير إجراءات الحصول على البرامج التأمينية المختلفة لعملاء BMW وMINI وتلبيةِ جميع احتياجاتهم والردِّ أيضًا على استفساراتهم، بالإضافة إلى توافر الخدمات ذاتها في أكثر مِن ٧٥ فرعًا لشركة "كونتكت" في جميع أنحاء الجمهورية.

وسيتمكَّن ملاك سيارات BMW وMINI القُدامى كذلك مِن الاستفادة مِن الحلول والبرامج التأمينية الجديدة التي توفِّرها جلوبال أوتو بالتعاون مع كونتكت للوساطة التأمينية، ما دامت سياراتهم تتمتعُ بتغطية تأمينية سارية مِن أيِّ شركة تأمين أخرى.

مِن جانبه، قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: "نحن فخورون بهذه الشَّراكة الاستراتيجية مع مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، التي تَعكِسُ الثقةَ فيما نوفِّره مِن حلول تمويلية وتأمينية عالية الجودة في سوق السيارات المصري. فالشركة الجديدة تقدم حلولٍ تمويليةٍ حصرية ومُيَسَّرةٍ لعملاء العلامتين الفخمتين، ستضمَن دون شك الاستمتاع بتجربة امتلاك خالية من التعقيدات تُناسب احتياجاتِ قطاعٍ عريضٍ مِن العملاء، وكذلك يُسعدنا للغاية تولي كافة الأنشطة التأمينية لمجموعة جلوبال أوتو، وتلبية جميع احتياجات عملاء BMW وMINI التأمينية في أسرع وقت وبأسعار تنافسية تَضمن لهم الاستمتاع بقيادة سياراتهم دون خوف أو قلق؛ لأن هناك شريكَ تأمينٍ يستطيعون الوثوق به والاعتماد عليه."

وفي سياق متَّصل، علَّق السيد محمد قنديل، الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، بقوله: "يُسعدني اليومَ الإعلانُ عن الشَّراكة الجديدة بين جلوبال أوتو وكونتكت لتوفير كافة خدمات التمويل والتأمين الشاملة على السيارات لعملائنا الأوفياء، وهي جزء مِن استراتيجية مجموعتنا التي تتضمَّن توفير كافة الخدمات المتعلِّقة بالسيارات لعملائنا تحت سقف واحد، مع تواجد مندوبي كونتكت داخل صالات العرض ومراكز الخدمة الموزَّعة في جميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يُتَرْجَمُ إلى تقديم تجربة امتلاك راقية ومميَّزة دون مشقَّة تُعزِّز مِن ولاء العملاء لعلامتينا الفاخرتين BMW وMINI".