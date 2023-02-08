استقبل الآن.. تردد قناة المغربية الرياضية TNT على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد مجانًا

تردد قناة المغربية الرياضية TNT على النايل سات، يمكنكم مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية مجانا عبر القناة المغربية، حيث تقدم المجموعة المغربية الرياضية البث الأرضي للمباريات، بعد أن استضاف المغرب رسميا البطولة، يمكنكم الآن مشاهدة مباريات نصف النهائي من البث الأرضي المغربي. قناة رياضية بجودة عالية، حيث توفر القناة أستوديو تحليلي رائع قبل بداية كل مباراة، ومع اقتراب نهاية البطولة، يتأجج الحماس في المباريات أكثرتعرف على طريقة الحصول على التردد المغربي.

تردد قناة المغربية الرياضية TNT على النايل سات



تقام مباراة الهلال وفلامنغو في مساء يوم الثلاثاء الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والتاسعة في القاهرة، كما ان مباراة الاهلي وريال مدريد تبدا في الساعة التاسعة يوم الاربعاء، وتشهد منافسات دور نصف النهائي في كاس العالم للاندية مواجهات قوية، يمكنك ان تشاهد التردد الارضي للقناة المغربية من خلال شراء جهاز استقبال للبث الارضي، تعمل القناة في مطقة المغرب العربي فقط، لمشاهد البث الارضي تحتاج إلى شراء جهاز الاستقبال والبحث عن ترددها، وبذلك تملك القناة مجموعة فضائية تبث بجودة عالية على الترددات التالية:

تردد قناة المغربية الرياضية عرب سات 2023:

الترد: 12383.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات 2023:

التردد: 11157.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية هوت بيرد:

التردد: 10872.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد

يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي وريال مدريد مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا حيث تأتي المباراة على البث الأرضي للقناة الرياضية المغربية، ويمكنكم متابعتها عبر البث الأرضي علي قناة أون تايم سبورت بالإضافة إلى أنها تعرض على القناة السعودية الرياضية SSC.