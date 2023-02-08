هبة عبد العزيز: الدولة المصرية نجحت فى الحد من جريمة الختان



قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية هبه عبدالعزيز مديرة وحدة المرأة وقضايا المجتمع بمركز الوحدة للدراسات الإستراتيجيةأن الختان يعد من الأسباب التي قد تؤدي إلى وفاة الفتايات، كما أنه ينتهك حق الفتاة في الحفاظ على صحتها وسلامة بدنها.



وتابعت: ولعل دورنا هو الوصول إلى الفتيات والنساء التي يتم سلب حقوقهن من خلال عملية الختان المهينة، سواء كأشخاص أو كجهات مهتمة أو مسؤولة عن حقوق المرأة سواء على مستوى الحكومة وأيضا المجتمع المدنى.

كما قالت عبدالعزيز فى تصريحات خاصة لها لجريدة الفجر أنه من الضروري إنشاء وتوسيع شبكات من النشطاء فى هذا الصدد، ونشر المعلومات الخاصة بالتطورات التي وصل إليها القانون والطب.



واستكملت: وللآسف الشديد فإن تلك الظاهرة لازالت تحدث فيما يقرب من 30 بلدًا في إفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من البلدان الاسيوية،مثل باكستان وإندونيسيا والهند والعراق، وكذلك بين بعض الجماعات في أمريكا اللاتينية مثل امبيرا في كولومبيا، وتتركز أيضا بين السكان المهاجرين الذين يعيشون في نيوزلندا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا الغربية.



وعلى الرغم من أن منظمة اليونيسيف كانت قد خصصت منذ عام 1993 ميزانية سنوية قدرها 100000 دولار أمريكي للجهود المكافحة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية،إلا أن ذلك لم يكن كافيًا حيث أن عدد الفتيات المتضررات من الختان تجاوز 100 مليون فتاة حتى تلك اللحظة..



وقد أثنت عبدالعزيز على الجهود التى قام بها المشرع المصرى فى تغليظ العقوبة على كل المشاركين فى تلك الجريمة، الأمر الذى أدى إنخفاض معدلات تلك الجريمة من 61% عام 2014 لتصبح 27% عام 2022.

