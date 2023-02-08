موهبة شابة.. فيرونيا فيليب تخطف الأنظار فى عرض «الخوف» (صور)

نجحت الممثلة الشابة فيرونيا فيليب فى خطف الأضواء خلال مشاركتها فى عرض «الخوف» على مسرح نهاد صليحة داخل أكاديمية الفنون الجميلة بالجيزة، وحصلت على إشادة واسعة من جانب الجمهور والنقاد.

عرض الخوف، ظهر لأول مرة فى النور على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالتحرير، ثم شارك عرض "الخوف" في مهرجان ساقية الصاوي للعروض الطويلة وقد حصل على العديد من الجوائز منها: أفضل ثالث عرض مسرحي - أكبر عرض جماهيري - أفضل ممثلة عن دور " فؤادة" - أفضل ملابس ومكياج، ثم تم إعادة العرض للمرة الثالثة على مسرح ساقية الصاوي، كما شارك عرض "الخوف" في مهرجان مسرح بلا إنتاج دولي بالإسكندرية وتم العرض علي مسرح قصر ثقافه الانفوشى.



وعرض الخوف المأخوذ عن رواية الكاتب الكبير ثروت أباظة «شئ من الخوف»، استطاعت خلاله الممثلة الشابة فيرونيا فيليب فى خطف الأنظار إلى جانب الممثل والمخرج الشاب محمود حازم، حيث قال عنها: "فيرونيا مغنية أوبرا عظيمة قدمت العديد من الأعمال أمام مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية، وهى طالبة في معهد الكونسرفتوار"، ويعود نجاح فيرونيا إلى المخرج الموهوب محمود حازم الحاصل علي بكالوريوس سينما قسم إخراج، وحفيد الفنانة القديرة هاجر حمدي.

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