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رفع جلسة دعوى مرتضى منصور لقيد ثلاثي اللاعبين باتحاد الكرة

حوادث
مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الجلسة المعقدة لنظر الدعوي المقامة من  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، وقررت المحكمة اصدار القرار نهاية الجلسة.

وأقتصر حضور الجلسة علي المحامين فقط، فيما انتظر باقي الجماهير خارج قاعة المحكمة بساحات مجلس الدولة بالخارج.

واختتمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى، إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".

وزير الشباب والرياضة الاتحاد الدولي لكرة القدم القضاء الإداري نادي الزمالك رئيس الاتحاد المصري محمود شبانة

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