أضبط: تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد اليوم فى كأس العالم للأندية

ستكون مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء اختبارا مثيرا للأهلي حيث يواجه اختبارا مثيرا. هذه هي المرة الأولى في تاريخ Red Giants التي يصلون فيها إلى النهائيات.

القنوات التي تعرض مباراة الأهلي وريال مدريد وأعلنت القناة العراقية Aea، بث مباراة الأهلي وريال مدريد في مونديال الأندية الليلة، ونجحت القناة في بث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي الأربعاء الماضي، وأخيرًا فاز الأهلي بنتيجة 3-0. وفاز فريق "ذا ريد سبيريتس" بهدف واحد عندما لم يرد الأهلي على سياتل بالولايات المتحدة يوم السبت الماضي.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 FIFA للمرة الثامنة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي، مع مشاركة Red Genie في 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

أفضل إنجاز للأهلي في كأس العالم للأندية هو ثلاث ميداليات برونزية في اليابان 2006 وقطر 2020 والإمارات 2021.

القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة AEA المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

- قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

- معدل الترميز 27500

- أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11861 أفقي.

معدل الترميز: 27500