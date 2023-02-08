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رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2023 وتوزيع الدرجات

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

تصدّر رابط الاستفسار عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 محركات البحث على موقع جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنهى طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على مستوى جميع المحافظات امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم، 25 يناير، ويسعى أولياء الأمور والطلاب للحصول على نتيجة، وسنتعرف على خطوات للاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني ثانوي، الفصل الدراسي الأول 2023، برقم الجلوس في جميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الصف الأول والثاني  الثانوي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء العمل التصحيحي لمراقبة الدرجات في الرقابة المدرسية، فور الانتهاء من أداء الطلاب والطالبات لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2023، والتي أجريت وسط إجراءات احترازية وأمن مدرسي، كحالة من القلق تسود على طلاب الصفين الأول والثاني ينتظر طلاب المرحلة الثانوية إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2023، بعد الانتهاء من الاختبارات في المواد الأكاديمية المقررة لهم خلال الفصل الدراسي الأول نهاية إجازة منتصف العام في 11 فبراير.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع الوزارة الإلكتروني للاستعلام عن نتائج طلبة الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2023 على مستوى جميع المدارس في محافظات الجمهورية في المرحلة الثانوية العامة من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم .
  • أو الدخول مباشر إلى  بوابه الثانوية العامه
  • ثم القيام الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • ثم يتم اختياراختيار الصف الدراسي المرحلة الثانوية.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة من اسم الطالب.
  • ثم إدخال رقم جلوس الطالب.
  • ثم الضغط على كلمة الإستعلام للتعرف على نتيجة الطالب بالتقديرات.

 

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