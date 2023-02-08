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أعرف الان القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الريال في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
القنوات الناقلة لمباراة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الريال

مباراة الأهلي ضد ريال مدريد هي أكثر المباريات المنتظرة للجماهير العالمية حيث يلتقي الثنائي في نصف نهائي كأس العالم للأندية ويبحثان عن تذكرة للنهائي ضد الهلال السعودي الذي تغلب على لامنغو. في نفس الجولة.

وفي ساعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، يلتقي لاعبو الأهلي مع ريال مدريد في موعد تاريخي للحصول على مكان في نهائي كأس العالم للأندية.

سيكون لاعبي الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي جاهزين لمباراة اليوم على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط حيث يتطلعون لإسعاد الجماهير في مصر والوطن العربي والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

يحرص الأهلي، الذي يدخل مباراة اليوم تحت قيادة مديره الفني كوهلر، على تمديد سلسلة انتصاراته في كأس العالم للأندية مع تقدم الأهلي إلى نصف النهائي بعد فوزه بالمباراة الأولى. فوز بثلاثة أهداف على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، تلاه فوز بهدف واحد دون إجابة على سياتل ساوندرز من الولايات المتحدة.

وتظهر الإحصائيات أن الأهلي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات، والنسخة الحالية تقدمت للمرة الخامسة، ويسعى جاهدا للوصول إلى النهائيات بقيادة كولر.

وسيتطلع الأهلي لمواصلة مسيرته الخالية من الهزائم تحت قيادة المدرب السويسري المولد مارسيل كوهلر، الذي تولى القيادة الفنية قبل بداية الموسم.

من جهته، دخل ريال مدريد المواجهة اليوم بكريم بنزيمة وتيبوت كورتوا وفيرانميندي ولوكاس فاسكويز وإيدر ميليتاو وإيدن هازارد للإصابات، والكثير من الغياب عن صفوفهم.

يعتبر ريال مدريد الإسباني النادي الأكثر تتويجا بكأس العالم للأندية، حيث فاز بأربع بطولات في 4 سنوات (2014، 2016، 2017 و2018)، بطل كأس الأندية.

القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة AEA المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

- قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

- معدل الترميز 27500

- أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11861 أفقي.

معدل الترميز: 27500

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