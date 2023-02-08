أضبط: القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

يلعب الأهلي مباراة الوزن الثقيل أمام غريمه الإسباني ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022 التي تقام في المغرب. 8:00 مساءا بتوقيت المغرب، 9:00 مساءا بتوقيت مصر و10:00 مساءا بتوقيت السعودية.

بوابة الفجر، مع التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن القناة التي تبث مباراة الأهلي وريال مدريد على النايل سات.

يستضيف المغرب كأس العالم للأندية 2023 لكرة القدم، والتي ستمتد في الفترة من 1 إلى 11 فبراير من نفس الشهر، ويشارك النادي الأهلي المصري.

عدد من القنوات المجانية المفتوحة التي تبث مباراة الأهلي وريال مدريد، وفيما يلي تردد القناة المجانية المفتوحة التي تبث الأهلي ضد ريال مدريد في مونديال الأندية:

القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة AEA المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

- قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

- معدل الترميز 27500

- أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11861 أفقي.

معدل الترميز: 27500