"أستقبل" تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وريال مدريد بث مباشر لمشاهدة نصف نهائي كأس العالم للأندية

مساء اليوم الأربعاء، يواجه الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية في مدينة طنجة المغربية بعد فوز الأهلي على أوكلاند سيتي 3-0 في التصفيات ثم في ربع النهائي. هزمت الصين مدينة سياتل الأمريكية بهدف واحد دون رد.

وتقام مباراة الأهلي أمام ريال مدريد في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا الأربعاء، الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي في القاهرة على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

مباراة الأهلي وريال مدريد مقررة يوم غد الأربعاء 8 فبراير، وستبث على مجموعة من القنوات المفتوحة والمشفرة من بينها قناة AEA المفتوحة على قمر نايل سات، والتي يمكن عرضها على التردد 11638 و11639. المستويات، معدل الترميز 27500.

القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة AEA المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

- قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

- معدل الترميز 27500

- أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11861 أفقي.

معدل الترميز: 27500