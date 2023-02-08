القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

ستبث قناة Terrestrial Time Sport وMorocco Terresports مباراة الأهلي وريال مدريد، وهما من أبرز القنوات الافتتاحية لبث اللقاء المرتقب مساء غد الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب.

يبحث المشاهدون عن قنوات مفتوحة لبث مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين الأهلي وريال مدريد حتى يتمكنوا من مشاهدتها على تايم سبورت الأرضية والرياضة المغربية الأرضية.

القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة AEA المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

- قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

- معدل الترميز 27500

- أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11861 أفقي.

معدل الترميز: 27500