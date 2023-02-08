قصة عشق.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 116 المائة والسادسة عشر مترجمة - قيامة عثمان حلقة 116

يرغب كثير من الناس في معرفة أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية التي تبث على شاشاتها مسلسل مؤسس عثمان. قناة الفجر الجزائرية، من أشهر القنوات التي تقدم مسلسلات التاريخ التركي، تم شراؤها بشكل كبير بسبب تقديم المسلسل المؤسس عثمان، وقبله مسلسل قيامة أرطغرل، حقق معظمه نجاحًا كبيرًا. إنهم يبحثون عن قنوات في العالم العربي، بالرغم من وجود العديد من القنوات القوية جدًا مثل Ontime Sport وBN Sport وأي قناة درامية مثل MBC Drama وغيرها الكثير.

كانت قناة الفجر الجزائرية هي الأكثر بحثا، خاصة يومي الأربعاء والخميس، قبل يوم واحد من بث مسلسل المؤسس عثمان أولا على قناة ITV التركية، التي لها وصول حصري إلى الموسم الرابع الحق في إحياء المسلسل العثماني. تعد القناة من أشهر القنوات التركية والعربية في الوطن الأم، بعد مسلسل "قيامة العثماني" على قناة ITV التركية، يتم بثها على العديد من القنوات وترجمتها إلى اللغة العربية، ومن أبرز هذه القنوات هو قناة الفجر الجزائرية.

فيما ستعرض مسلسل "المؤسس عثمان" الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي في القاهرة والأردن وليبيا والسودان والساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وقطر والبحرين والكويت والساعة 10 مساءا بالتوقيت المحلي في تركيا. يتم عرض التوقيت في الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي ودبي على شاشة قناة ITV التي تعرض القناة ولكن دون ترجمة. الحلقة مقدمة باللغة التركية.

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