عاجل.. برقم الجلوس ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، الآن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول، بنسبة 72.9%، وذلك بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه قال، هشام منير في تصريحات خاصة للفجر، جاءت نسب النجاح على النحو التالي:- عام ٧٢.٩%، مهنى ٨٠.٥%، صم وضعاف سمع ١٠٠%، النور للمكفوفين ١٠٠%، التلمذه الصناعيه ١٠٠%.



نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات التيرم الأول للشهادة الاعدادية بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء، بعد إنهاء المراجعة النهائية للدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الاحمر، أن سيتم تحديد موعد مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لاعتماد النتيجة اليوم الأربعاء وإعلانها علي الصفحة الرسمية للمديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر



جدير بالذكر كان هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تفقد أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبنى مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الأول من العام الدراسى، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.

ويمكن الاطلاع على النتيجة من هنا.