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ليلة سقوط "الحربوقة" مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 كاملة HD اون لاين إيجي بيست

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مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 كاملة HD اون لاين إيجي بيست حلقات مسلسل الدراما والكوميديا المصري وبينا ميعاد 2023 بطولة شيرين رضا وصبرى فواز وبسمة اون لاين مسلسلات عربي 2023.

تحميل مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 إيجي بيست

نلخص لكم متابعينا الكرام اهم ما جاء من المسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 بجودة عالية HD. الحلقة 29 لأن الحلقة  شهدت أحداث شيقة وجديدة نالت إعجاب الكثير. وتفاعل عدد كبير من الأشخاص مع المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأشخاص تشاوروا مع بعضهم البعض. هل هو حقا مسلسل وتاريخ يستحق كل هذا الضجيج؟

مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 كاملة HD اون لاين 

قصة مسلسل "وبينا ميعاد"، تدور أحداثه حول عائلتين، لكل منهما فكرة مختلفة تمامًا. الأسرة الأولى هي عائلة حسن التي لديها 4 أبناء وتحولت إليهم ورعايتهم بعد وفاة زوجته. الأسرة الثانية هي عائلة نادية التي توفي زوجها وترك 4 بنات. يمر كلا الجانبين بالعديد من المواقف الصعبة بسبب تربية الأطفال. هل سينجح؟ الأب في المهمة، وهل تنجح الأم في تربية الأبناء بمفردها؟ هذا ما ستراه في الحلقات القادمة من مسلسل.

موعد مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 29 

توقيت اذاعة مسلسل ووبينا ميعاد الحلقة 29 لاروزا اليوم الخميس الموافق 5 من يناير 2023 على شاشة dmc الساعة 8 مساءً.
كما يتم نقل مسلسل وبينا ميعاد في الإعادة الساعة 2 مساءً.
ويتم عرض مسلسل وبينا ميعاد على دي ام سي دراما الساعة 10 مساءً والإعادة الساعة 5 مساءً.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

مسلسل وبينا ميعاد يضم كوكبة من نجوم الدراما المصرية الذي لديهم سابق أعمال ناجحة جدًا حيث يقوم بدور البطولة

شيرين رضا.
مدحت صالح.
صبري فواز.
وفاء صادق.
بسمة.
محمد سليمان.
أسامة الهادي.
داليا شوقي.
نادية رشاد.
خالد أنور.
هاجر الشرنوبي.
تأليف وإخراج: هاني كمال.

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