مجلس الدولة يؤجل دعوى مرتضى منصور لإلزام أتحاد الكرة بقيد صفقات الزمالك الجديدة لـ ١٢ فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للنظر في الدعوى المقدمة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ويطالب خلال الدعوى، إلزام اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بقيد اللاعبين الجدد لنادي الزمالك، لجلسة ١٢ فبراير.

وكان رئيس الزمالك نشر على صفحته الشخصية بـ "فيس بوك": بعد مماطلة اتحاد كرة القدم لمدة أسبوع، رافضًا أن يقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم قيدهم للاعبين مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية.

وأكمل: "ولم يكن قرار الاتحاد صادر من أجل مصلحة عامة، بل للانتقام من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه وهو الأمر الواضح في الفيديو المنشور على صفحة رئيس النادي".

وواصل رئيس الزمالك: “وإزاء ذلك العبث غير المبرر نجح المستشار مرتضى منصور في تحديد جلسة عاجلة صباح غد الأربعاء”.

وأتم قائلا: “طالبًا الإيقاف الفوري وإلغاء قرار اتحاد الكرة الذي صدر لصالح نادي معين لحرمان نادي الزمالك من الحصول على بطولة الدوري للمرة الثالثة”.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "نحن نثق بقضائنا العادل أيًّا كان حكمه".