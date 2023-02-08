موعد مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي وريال مدريد، يخوض المارد الأحمر مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها دولة المغرب، حتى يوم الـ11 من فبراير الجاري.

مباراة الأهلي وريال مدريد

وبدأ الأهلي مسيرته في كأس العالم للأندية بفوز بثلاثية نظيفة على نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وتفوق على سياتل الأمريكي في الدور ربع النهائي بهدف في الدقائق الأخيرة سجله لاعبه محمد مجدي أفشة من ليتأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

وتنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء المكوافق الثامن من فبراير 2023، بوقيت القاهرة الـ11 مساء بتوقيت الإمارات، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة الأهلي وريال مدريد والنهائي المرتقب

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي يوم السبت المقبل، في نهائي كأس العالم للأندية، حيث حجز بطل السعودية مقعدًا في النهائي بعد تغلبه على فلامينجو البرازيلي بـ3 أهداف مقابل هدفين.

تردد قناة Aea الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

قمر صناعي: النايل سات

التردد: 11636

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة الأهلي ضد الريال

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6