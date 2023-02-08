اضبط قنوات مشاهدة مباراة الأهلى أمام ريال مدريد على البث الأرضى تايم سبورت Time Sport

طرق تشغيل قناة Time Sport البث الأرضي على الرسيفر لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد 2023 يواجه الأهلي المصري نظيره الإسباني ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء 8 فبراير 2023، على أرض مجمع مولاي عبد الله الرياضي.

طرق تشغيل قناة Time Sport البث الأرضي على الرسيفر لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد 2023



التليفزيونات التقليدية

- يمكنها التقاط تردد القناة عن طريق «الإريال» القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون العادى مباشرة.

- يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من «أنالوج» إلى «ديجيتال»، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى «أحمر- أصفر -أبيض»، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

الشاشات الحديثة

- يحتاج المستخدم جهاز تحويل «أنالوج» إلى «ديجيتال»، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ «UHF Antenna»، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

- إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من «أنالوج» إلى «ديجيتال» دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ «UHF Antenna»، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا.

طريقة تشغيل قناة Time Sport

إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

- قم بتركيب الهوائى الأرضى «الأريال»، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- وصل الكابل الخاص بالأريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى.

- عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التي استقبلتها.

إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

- يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضى الرقمى، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT«أو»DVBT2«

- ركب الهوائى الأرضى «الأريال» ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- وصل الكابل الخاص بالأريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF

- وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادى عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي.

- عقب انتهاء البحث، واحفظ القناة التي استقبلتها.