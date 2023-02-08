كيفية تشغيل قناة تايم سبورت hd البث الأرضي على الرسيفر دون اريال

يبحث قطاع كبير من جماهير ومشجعي الكرة المصرية خلال الساعات الماضية عن تردد قناة تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباراة الأهلي وفريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية لكأس العالم للأندية. في المغرب، والمقرر إقامته السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب ابن بطوطة بطنجة، المقرر بثه اليوم. يوم السبت الساعة 7 مساءً على قناة Ontime Sport الأرضية التي حصلت على حقوق البث.

خطوات ضبط تردد قناة on time sport الأرضية

يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي. من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

اختيار قائمة القنوات

توليف إعداد القناة

توليف تلقائي.

اختيار بحث رقمي

الانتظار حتى تمام التحميل

الضغط على تم

ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport

كيفية تشغيل قناة تايم سبورت الأرضية دون اريال:

ولتشغيل تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي يجب وجود اريال قديم وجهاز تلفزيون بمدخل انالوج، ولكن هذه الخطوات يمكن من خلالها تشغيل وإستقبال القناة دون إريال وعلي الشاشات الجديدة.

1- التليفزيونات التقليدية:

يمكنها التقاط تردد قناة تايم سبورت الارضي عن طريق “الإريال” القديم، الذي يوضع أعلى التليفزيون العادي مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.

– يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به؛ ليخرج منه كابل ثلاثي “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيلها بالتليفزيون، وهذه الوصلة متوفرة بعشرة جنيهات في محلات الأجهزة الكهربائية.

2- الشاشات الحديثة:

يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلًا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ”UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

وإذا كان التلفزيون يدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجي سيحتاج المستخدم أيضًا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ”UHF Antenna”، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضًا.

3- طريقة تشغيل قناة تايم سبورت الارضية

أولًا: إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي:

– قم بتركيب الهوائي الأرضي “الإريال”، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

– وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

– ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

– عقب انتهاء البحث، احفظ القناة التي إستقبلتها.

ثانيًا: إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي

– يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدونًا عليه DVBT” أو “DVBT2”.

ركب الإريال الهوائي الأرضي، ووصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF.

ثم وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادي عبر كابل ثلاثي أو كابل HDMI.

ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك حتي تلقط إشارة القناة بدقة عالية.

ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

