اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم...(تفاصيل)

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول بالفيوم للعام الدراسي 2023، بمبني الديوان العام للمحافظة، وتم ذلك في حضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم وترتيب الإدارات حسب نسب النجاح

وبلغت نسبة النجاح بالمحافظة 78.78% وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 64 ألف و189 طالبا.

وتم ترتيب الإدارات حسب نسب النجاح، إدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى بنسبة نجاح 89.82 %، بينما جاءت إدارة شرق الفيوم التعليمية بالمركز الثانى بنسبة 88.4%، وجاءت إدارة سنورس في المركز الثالث بنسبة نجاح 77.27 %، وجاءت إدارة أبشواى التعليمية في المركز الرابع بنسبة 74.9 %.

كما جاءت إدارة يوسف الصديق التعليمية في المركز الخامس بنسبة نجاح 74.89 %، وجاءت إدارة إطسا التعليمية في المركز السادس بنسبة 74.89% وإدارة طامية التعليمية بمركز طامية التعليمية في المركز السابع بنسبة نجاح 72.90%.

عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الشهادة الإعدادية

ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2023 بلغ 68 ألفًا و588 طالبًا وطالبة، موزعين على عدد 260 لجنة بمختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم.

وأشار الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى وجود غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

وتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول:

للغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

موعد تقديم التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم

يمكن تقديم التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم لمدة 15 يومًا من إعلان مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا بدء تقديم التظلمات.