الوصلة السحرية.. تشغيل اون تايم سبورت الارضي "دون إريال"، يمكن ضبط تردد قناة OnTime Sports البث الأرضي لمتابعة مباريات دوري أبطال إفريقيا التي يشارك فيها ناديا الأهلي والزمالك، حيث تبث القناة عبر التردد الأرضي كأس إفريقيا. مباريات الأندية المصرية التي تقام داخل حدود الدولة.

تشغيل اون تايم سبورت الارضي دون إريال

وأعلن أن الهيئة القومية ستبث قناة تايم سبورت مجانا ودون تشفير لجميع متابعي كرة القدم في مصر، وستقوم القناة ببث المباريات على الترددات الأرضية وليس على أجهزة الاستقبال.

كيفية استقبال قناة Time Sport على التليفزيون الأرضي عبر erial TV حيث يقوم المستخدم بفصل جاك الدش أو الريسيفر ثم يبحث عن ترددات VHF وUHF، وتكون قناة Time Sport قريبة من القناة الأرضية الثانية.



أفضل تردد لاستقبال قناة تايم سبورت بصوت وصورة أوضح هو التردد UHF. في حالة عدم توفر الهوائي، يمكن للمستخدم شراء هوائي خارجي ويتم توصيل الهوائي بالتلفزيون.

خطوات استقبال وتثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يتم استقبال قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي ومشاهدة المباريات لا بد من إتمام بعض الخطوات وهي:

يتم تثبيت السلك الذي يقوم باستقبال قنوات التليفزيون الأرضي في المكان الخاص به في جهاز التلفزيون أو شاشة التلفزيون.

القيام بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون بواسطة زر نقل البث من ريموت التحكم على قنوات الاستقبال للتليفزيون الأرضي.

في أغلب الأحيان تكون قناة تايم سبورت موجودة ومثبت على القناة الثانية، ويجب أولا القيام بالتأكد من وجود القناة على جهاز التليفزيون من عدم وجوده.

إذا كانت القناة لا توجد على جهاز التليفزيون وغير مثبتة، يقوم المستخدم بالضغط على زر الاعدادات الذي يوجد في ريموت التحكم الخاص بجهاز التليفزيون.

وبعد ذلك الضغط على أيقونة القنوات، وبعدها اختيار توليف إعداد القناة، وبعد ذلك البحث عن كلمة توليف تلقائي والضغط عليها، وبعد ذلك اختيار بحث رقمي وبعد الانتظار بعض الوقت حتى يتم تثبيت القناة.

طرق استقبال قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport دون إريال

هناك بعض الأجهزة التلفزيونية لا تكون بها بث رقمي، ولكي يتم تشغيل قناة تايم سبورت يجب على المستخدم شراء جهاز البث الرقمي، ولكي تتمكن من تجنب تكلفة شراء الإريال يمكنك اتباع هذه الخطوات:

يتم فصل الريسيفر عن الكهرباء وبعد ذلك إحضار شاحن هاتف نوكيا قديم، وبعدها توصيل سن هذا الشاحن في مدخل الخاص بالجاك في التلفزيون.

ويتم فصل جهاز الريسيفر عن التلفزيون، وبعدها الضغط على رقم 2 في ريموت التحكم، وبعدها فصل سلك الدش عن التلفزيون، وبعدها توصيل السلك دون الصامولة.

إحضار جاك به طرفين طرف ار اف للاريال العادي لتوصيل بالإريال، وطرف الكونكتور لسلك الدش، والقيام بتقشير السلك بطول نحو 20 سم وبعدها رمي السلك على شباك في الهواء.