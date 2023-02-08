يلا شوت yalla Kora مشاهدة مباراة ريال مدريد الآن|| بث مباشر الأهلي وريال مدريد YouTube كورة اونلاين ستريم

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم مباراة الأهلي ضد ريال مدريد الليلة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب

ويلتقي الفائز من مباراة الليلة بين الأهلي وريال مدريد مع فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية ببطولة كأس العالم للأندية بعدما نجح فريق الهلال بطل السعودية في تخطى عقبة فريق فلامنجو البرازيلي بمباراة الدور قبل النهائي.

متابعة للأخبار ما قبل مباراة الأهلي ضد ريال مدريد، ومتابعة المباراة لحظة بلحظة في التقرير التالي:

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية



توقيت ماتش الأهلي وريال مدريد

ويلتقى فريق الأهلي مع ريال مدريد عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبي.



ملعب مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

أين تقام مباراة الأهلي وريال مدريد؟

يستضيف ملعب استاد مركب الأمير مولاي عبدالله مباراة الأهلي ضد ريال مدريد المقرر لها عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد الليلة في نصف نهائي كأس العالم للأندية

من هم معلقو مباراة الأهلي ضد ريال مدريد؟

من المقرر أن تنقل قناة إس إس سي السعودية مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية الليلة عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وسيقوم مشاري القرني وعبدالله الحربي بالتعليق على المباراة.

كما ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية على التردد الأرضي، وسيقوم أيمن الكاشف بالتعليق على أحداث المباراة



تشكيل الأهلي المتوقع ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي يواجه ريال مدريد بقوته الضاربة



من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيل متوازن سعيًا لتحقيق مفاجأة والفوز على ريال

مدريد، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، على معلول

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، حسين الشحات



تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ريال مدريد يواجه الأهلي بهذا التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يلعب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بقوته الضاربة على الرغم من تعرض عدد من لاعبي ريال مدريد للإصابة، وسيكون تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: كارفخال، نانشو، أنتونيو رودريجو، كامافينجا

خط الوسط: تشواميني، لوكا مودريتش، توني كروس

خط الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس، رودريجو

أهم الأخبار قبل مباراة الأهلي ضد ريال مدريد

الشناوي يحافظ على عرينه نظيفًا

يعتبر محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو الحارس الوحيد في بطولة كأس العالم للأندية حاليًا الذي حافظ على شباكه نظيفة دون أن تهتز شباك الاهلي بأي أهداف وذلك قبل مواجهة الأهلي وريال مدريد



كيف تستقبل تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية؟

أعلنت قناة أون تايم سبورتس نقل مباراة الأهلي ضد ريال مدريد أرضيًا عبر شاشتها وأذاعت القناة تقريرًا يبين للمشاهدين كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر ترددها الأ