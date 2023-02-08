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الآن: تردد قناة TNT تي ان تي المغربية الرياضية ٢٠٢٣ دون تشفير على جميع الأقمار الصناعية الناقلة لمباراة الأهلي

الفجر الرياضي
تردد قناة TNT تي
تردد قناة TNT تي ان تي المغربية الرياضية ٢٠٢٣

إعلان شبكة قنوات تي إن تي المغربية الرياضية أنها ستبث مباريات كأس العالم للأندية على جميع أقمارها هو وليمة للعيون حيث أن القناة من القنوات المفتوحة والمجانية المخصصة لمحتوى خاص وهي تبث على مدار 24 ساعة في اليوم مع أو دون انقطاع، مما يجعلها من القنوات الجيدة جدًا، يسعدنا عرض تردد قنوات TNT الجديدة عبر بوابة الفجر لمساعدة المواطنين، فتابعونا في هذا المقال. 

تعتبر قناة TNT من أفضل القنوات الرياضية على الساحة لأن القناة تعرض بطولات العالم التي يشاهدها الجماهير سواء كانت في الدول العربية أو الدول الأخرى، والقناة لا تعتمد فقط على العروض بل تعرض معظم الرياضات الشيقة. في الوقت نفسه، تقدم القناة أيضًا عددًا كبيرًا من البرامج الثقافية والترفيهية، لأنها قناة متنوعة وشاملة تقدم محتواها الخاص، ومؤخرًا أعلنت إدارة القناة عن تعديل ترددها من أجل تقديم أفضل الصور. وأصوات للجمهور.

تردد قناة TNT تي ان تي المغربية الرياضية ٢٠٢٣

  • التردد: 12683.
  • معدل الكود:.27500.
  • التشفير: مفتوح.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • الجودة: HD.

تردد قناة المغرب الرياضية على عرب سات

  • التردد: 11157.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل التصحيح: 4/3.
  • معدل الترميز: 27500.
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