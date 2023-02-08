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الاستعلام عن تأشيرة السعودية||خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز في السعودية عبر منصة إنجاز 1444

عربي ودولي
بوابة الفجر

 الاستعلام عن تأشيرة السعودية، هناك عدة أنواع من تأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية منها تأشيرات العمل ومنها تأشيرات العلاج أو السياحة وكذلك التعليم وأغراض أخرى، وفي هذه المقالة سنبين لك طريقة للاستعلام عن إصدار تأشيرة من القنصلية السعودية مع رقم جواز السفر.

الاستفسار عن اصدار تأشيرة دخول من القنصلية السعودية برقم جواز السفر أمر يشغل الكثير من الناس، وسنتعرف عليه في هذا المقال. نوضح لك أيضًا كيفية الاستفسار عن إصدار تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الطلب.

 الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

أطلقت وزارة الخارجية السعودية العديد من الروابط الرقمية لتيسر على المواطنين طريقة الاستعلام عن التأشيرات المختلفة، ومن بين تلك التسهيلات إمكانية الاستعلام عن تأشيرة دخول المملكة من خلال رقم الجواز الخاص بالمستعلم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية أو الدخول إلى منصة أبشر.
الضغط على أيقونة تسجيل الدخول الخاص بخدمات التأشيرة.
النقر على أيقونة الاستعلام ثم تحديد خيارات طلب التأشيرة.
إدخال البيانات الخاصة مثل( رقم جواز السفر، رقم طلب التأشيرة، رقم التحقق).
النقر على أيقونة ارسال الطلب بعدها سوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة المستعلم عنها.

رابط تأشيرة السعودية برقم الطلب

توفر وزارة الخارجية خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز إلكترونيا، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين، واليكم خطوات الاستعلام بسهولة:

- الدخول مباشرة لمنصة خدمات التأشيرات.

- اختيار الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

- ادخال رقم طلب التأشيرة وكتابة رقم جواز السفر.

-عليك تسجيل رمز التحقيق الذي يظهر أمامك وبعد ذلك اضغط على استعلام.

شروط اصدار تأشيرة سعودية

جدير بالذكر أن المملكة قد وضعت عددًا من الشروط التي يجب توافرها حتى تتمكن من إصدار تأشيرة سفر، وهذه الشروط هي على النحو التالي:

  • يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول حتى 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
  • يجب أيضًا دفع رسوم التأشيرة من أجل الحصول عليها.
  • إرسال صور شخصية بخلفية بيضاء
  • يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة لإصدار التأشيرة عبر الإنترنت.
  • لمراعاة دقة البيانات والوثائق المدخلة لإصدار التأشيرة، وتدوين جميع البيانات بشكل صحيح ودون أخطاء.
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