يلا شوت Ahly بث مباشر الأهلي ضد ريال مدريد | مشاهدة مباراة Ahly أونلاين | شاهد هدف قفشة LIVE HD

يلا شوت Ahly بث مباشر الأهلي ضد ريال مدريد | مشاهدة مباراة Ahly أونلاين | شاهد هدف قفشة LIVE HD

مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر تبحث عنها الجماهير لمشاهدة منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، حيث سيلعب الفائز من مباراة الأهلي ضد ريال مدريد مع فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

وحرصًا من الفجر الرياضي على تقديم آخر أخبار الرياضية العالمية والمحلية للجماهر الكروية، سنقدم لكم فيما يلي ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع وطاقم تحكيم المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وعن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ستقدم قناة تايم سبورت الأرضية بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الريال اليوم الأربعاء الموافق 8 فبراير الجاري ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ويستضيف ملعب ستاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية لقاء الأهلي وريال مدريد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر، وتونس.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

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تردد تايم سبورت الأرضية لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

نستعرض معكم في السطور التالية تردد تايم سبورت الأرضية لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023، حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة الفريق الملكي للمرة الثانية في تاريخ مواجهتهما، حيث فاز الأهلي على ريال مدريد بهدف نظيف عند طريق صنداي في 2002 بمباراة نادي القرن الشهيرة، إليكم خطوات تسجيل تردد تايم سبورت الأرضية.

الخطوة الأول قم بفصل جهاز الريسيفر الهوائي عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي من ريموت الكنترول.

عليك توصيل إريال اسقبال أرضي بشاشة التلفزيون، والتأكد من صحة جميع الوصلات.

اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بالتليفزيون، حال عدم وجود القناة.

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، وعليك عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي، واختر بحث رقمي، وسجل التردد UHF32، وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.



بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

تشكيل مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ويعاني فريق ريال مدريد من غيابات كثيرة أبرزها حارس المرمى تيبو كورتوا، واحتمالية عدم مشاركة كريم بنزيما، وإيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي، ولوكاس فاسكيز، وإدين هازارد، وتيبو كورتوا، لأسباب تختلف بين الإصابات وعدم جاهزية اللاعبين، حيث يعتبر الموسم الحالي من أسوأ مواسم الفريق الملكي، حيث خسر من ريال مايوركا قبل بطولة كأس العالم للأندية بهدف نظيف في آخر مباراة للريال في الدوري الإسباني قبل السفر إلى المغرب.



و تلك الأزمات تزيد من فرص الأهلي للفوز على ريال مدريد في مباراة اليوم، خاصة أن النادي الأهلي خاض مبارتين في البطولة واستطاع الفوز بهما، ولديه الدافع الأكبر للفوز، إليكم فيما يلي تشكيل مباراة الأهلي وريال مدريد المتوقع في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

المركز اللاعبون

تشكيل الأهلي ضد ريال مدريد

حراسة المرمى محمد الشناوي

الدفاع علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني

الوسط أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية

الهجوم طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - بيرسي تاو

تشكيل ريال مدريد ضد الأهلي

حراسة المرمى لونين

الدفاع كارفخال - روديجير - ناتشو - ألابا

الوسط تشاوميني - مودريتش - سيبايوس

الهجوم أسينسيو - فينسيوس جونيور - رودريجو

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

تردد قناة aea على النايل سات

نستعرض معكم فيما تردد قناة aea على النايل سات، حيث تبث القناة عددًا من المباريات المهمة بشكل مجاني على النايل سات للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة aea على النايل سات

التردد: 11636

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3