بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت في كأس العالم

مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023، والقنوات الناقلة والشكيل المتوقع للنادي الأهلي وفريق ريال مدريد وحكم المباراة.. سيطرت على محركات البحث موقع «جوجل» خلال الساعات من عشاق كرة القدم في الوطن العربي

تنشر موعد اللقاء التاريخي بين النادي الأهلي مع ريال مدريد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات بين الفريقين.



تردد قناة أون تايم سبورت on time sport الأرضي الناقل على النايل سات لمباراة الأهلي وريال مدريد

مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية هو أول لقاء رسمي يجمع بين الفريقين في تاريخ كرة القدم، وأن المواجهات السابقة التي جمع بين النادين كان ودية آخرها انتصار الأهلي على النادي الملكي على استاد القاهرة بنتيجة 1- صفر.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كاس العالم للأندية 2023

ميعاد ماتش الأهلي اليوم بتوقيت مصر

تنطلق مباراة الأهلي مع ريال مدريد الإسباني في دور النصف نهائي لكأس العالم للأندية، مساء اليوم الأربعاء 8 فبراير الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة بتوقيت المغرب الدولة المضيف، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وريال مدريد

هناك 3 قنوات ناقلة لمباراة الأهلي ريال مدريد في الدور النصف النهائي لكأس العالم للأندية

1- قناة السعودية الرياضية SSC على القمر الصناعي نايل سات، تردد: 12562، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ:5/6

2- قناة الرياضية المغربية حصلت على حقوق البث المباشر على القمر الصناعي عرب سات على تردد: 12383، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500

3- قناة أون تايم سبورت أعلنت بث مباشر، على تردد أون تايم سبورت الأرضي.

يمكن مشاهدة المباراة على منصة شاهد حق بث للمشتركين في المنصة دون دفع رسوم جديدة.

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شاهد بأعلى جودة.. تردد قناة SCCالناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

حكم مباراة الأهلي وريال مدريد

مباراة الأهلي وريال مدريد 2023

يدير لقاء الأهلي وريال مدريد الحكم الأوروجوياني أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطنوه والهندوراسي إيفان بارتو مساعد أول، ومارتن سوبي مساعد ثاني نيكولاس تاران.

حالة تحقيق الأهلي انتصار على ريال مدريد سيواجه في الجولة النهائية فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية يوم السبت القادم، أما في حالة الخسارة سيلتقي فريق فلامينكو يوم السبت على المركزين الثالث أو الرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بدولة المغرب.



غيابات ريال مدريد قبل مباراة الأهلي اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 في نصف نهائي كأس العالم - صورة أرشيفية



مباراة الأهلي وريال مدريد 2023

حقق النادي الأهلي في البطولة كاس العالم للأندية انتصارين الأول على فريق «أوكلاند سيتي» النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية بتسجيل 3 أهداف، بأقدام كل من حسين الشحات، ومحمد الشريف، وبرسي تاو، والثاني يوم السبت الماضي حقق انتصار على الفريق الأمريكي بهدف محمد أفشة في الدقيقة 88 من المباراة ليصعد إلى الدور النصف النهائي لمواجهة فريق ريال مدريد اليوم.