ads

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلى وريال مدريد yalla shoot دون تقطيع يلاشوت لايف | شاهد بث مباشر يلاشوت مباراة ريال مدريد والاهلى اليوم جول العرب لايف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلى وريال مدريد yalla shoot دون تقطيع يلاشوت لايف | شاهد بث مباشر يلاشوت مباراة ريال مدريد والاهلى اليوم جول العرب لايف

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلى وريال مدريد yalla shoot دون تقطيع يلاشوت لايف | شاهد بث مباشر يلاشوت مباراة ريال مدريد والاهلى اليوم جول العرب لايف

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، بحثًا عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى فى تاريخ المارد الأحمر.



واستطاع الأهلى التأهل لنصف النهائى بعد فوزه فى الدور الأول على أوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثية ثم سياتل ساوندرز الأمريكى بهدف دون رد.

على الجانب الآخر يخوض ريال مدريد مباراته الأولى فى البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائى، باعتباره حامل لقب دورى أبطال أوروبا.

يمكن مشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية التى أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية.


لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا
 

يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد..

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

- اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

بث مباشر مباراة ريال مدريد والاهلي ريال مدريد مباراة ريال مدريد والأهلي الأهلي وريال مدريد ahly قناة الاهلى بث مباشر مباراة ريال مدريد والاهلي القادمة مباراة ريال مدريد والاهلي بث مباشر بث مباشر مباراة الاهلي نتيجة مباراة ريال مدريد والاهلي بث مباشر مباراة ريال مدريد والاهلي اليوم بث مباشر يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد مباراة الأهلي وريال مدريد مباراة الاهلي وريال مدريد في نصف النهائي

الأكثر قراءة

عاجل| أول تعليق من وزير المالية بعد خفض موديز التصنيف الائتماني لمصر

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023 بالترتيب أو الإسم ورقم الجلوس

عاجل.. الفيفا يحدد موقفه من أزمة قيد صفقات الزمالك

عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت match hd|ماتش الهلال بث مباشر|مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو

عاجل.. تراجع أسعار السندات المصريه بالخارج

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

مشاهدة مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 28 "رجوع حسن ونادية"