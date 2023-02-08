يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلى وريال مدريد yalla shoot دون تقطيع يلاشوت لايف | شاهد بث مباشر يلاشوت مباراة ريال مدريد والاهلى اليوم جول العرب لايف

يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلى وريال مدريد yalla shoot دون تقطيع يلاشوت لايف | شاهد بث مباشر يلاشوت مباراة ريال مدريد والاهلى اليوم جول العرب لايف

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، بحثًا عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى فى تاريخ المارد الأحمر.





واستطاع الأهلى التأهل لنصف النهائى بعد فوزه فى الدور الأول على أوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثية ثم سياتل ساوندرز الأمريكى بهدف دون رد.



على الجانب الآخر يخوض ريال مدريد مباراته الأولى فى البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائى، باعتباره حامل لقب دورى أبطال أوروبا.



يمكن مشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية التى أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية.



لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )



يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد..



تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.



- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.



- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.



- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك



- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.



- قم بعمل توليف إعداد القناة.



- اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.