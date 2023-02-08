تابع لايف بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد يلا شوت match hd|ماتش الأهلي بث مباشر|مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر اليوم 2/1/2022 يلا شوت

ضرب فريق الأهلى موعدًا مع ريال مدريد الإسباني الليلة بنصف نهائي كأس العالم للأندية في أول لقاء رسمي بين الفريقين في تاريخهما، والمواجهة الرسمية الثانية على المستوى الرسمي مع بطل دوري أبطال أوروبا، وكان اللقاء الأول مع بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير 2021 وانتهى بفوز الفريق الألماني.



سبق للأهلي اللعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )



موعد مباراة الأهلي وريال مدريد الإسبانى

يلتقى الأهلي مع نظيره ريال مدريد الإسبانى في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

نتائج الأهلى في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.





وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الأهلى × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.