يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر yalla shoot كأس العالم للأندية | يلا كورة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد لينك كورة لايف

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر yalla shoot كأس العالم للأندية | يلا كورة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد لينك كورة لايف

يواجه فريق الاهلى ريال مدريد الاسبانى على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدًا الاربعاء، بحثًا عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.





استطاع الأهلى التأهل لنصف النهائي بعد فوزه في الدور الأول على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية ثم سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد.



على الجانب الآخر، يخوض ريال مدريد مباراته الأولى في البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائي، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )





يمكن مشاهدة مباراة الاهلى وريال مدريد من خلال 10 قنوات فضائية، وفيما يلى نعرض أبرز هذه القنوات وتردداتها كما يلى:



1- قناة SSC السعودية:

تردد القناة: 12419.



معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.





2 – المغربية 2 الأرضية

اسم القناة: 2M TV Maroc.



التردد والاستقطاب: 12015 (V).

الترميز: 27500.





3- قناة المغربية الرياضية TNT 2023:

التردد: 11513



معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11863

استقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4





4- قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500



5 – قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500



6 – قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000



7 – قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900



8 – قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500



9- قناة Orf Sport + تردد 11244 H معدل الترميز 22000



10_ أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد

ويمكن مشاهدة مباراة الاهلى وريال مدريد من خلال قناة أون تايم سبورت الارضية التي أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد:



تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.



- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.



- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.



- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك



- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.



- قم بعمل توليف إعداد القناة.



اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

