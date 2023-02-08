يلا شوت yalla shoot بث مباشر الأهلي وريال مدريد HD || مشاهدة الأهلي ضد ريال مدريد رابط جول العرب goal alarab

يقابل النادي الأهلي نادي ريال مدريد في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونستعرض فيما يلي: موعد مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة، وتشكيل الأهلي المتوقع وتشكيل ريال مدريد المتوقع.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2023

يواجه النادي الأهلي المصري نادي ريال مدريد على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، ويأتي موعد مباراة الأهلي وريال مدريد الساعة الأربعاء 8 فبراير 2023 الساعة 9 بتوقيت مصر، وكذلك السودان والأردن.

ويوافق موعد مباراة الأهلي والريال الساعة 8 بتوقيت المغرب البلد المضيف لبطولة كأس العالم للأندية وكذلك تونس والجزائر.

ويوافق موعد مباراة ريال مدريد ضد الأهلي الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين، كما يوافق ماتش الأهلي الساعة 11 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2023

نستعرض فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية بث مباشر، وتأتي على رأسها قناة أون تايم سبورت البث الأرضي، والقناة المغربية الرياضية البث الأرضي، وقناة SSC السعودية، وقناة TNT المغربية.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والريال في كأس العالم للأندية

تنقل قناة أون تايم سبورت ON TIME Sports مباراة الأهلي وريال مدريد عبر البث الأرضي عبر التردد الأرضي كما يلي:

التردد: 11681- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

تملك قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة حق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023 حصريًا.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية على النايل سات هو: 12523- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والريال مدريد عبر البث الأرضي مباشر

تردد قناة المغربية 2 الأرضية والاستقطاب: 12015 (V)- اسم القناة: 2M TV Maroc- معامل الترميز: 27500.

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد الأهلي

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd على القمر الصناعي نايل سات هو: 11513- معامل الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

تردد قناة Aea المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية هو: 11636- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تشكيل الأهلي المتوقع في نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة ريال مدريد

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المصري لمواجهة نادي ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- كهربا- بيرسي تاو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

يتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد لمواجهة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ديفيد ألابا- ناتشو- أنطونيو روديجر.

خط الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كامافينجا- فيدي فالفيردي.

الهجوم: ماركو أسينسيو- فينسيوس جونيور- رودريجو.



قائمة الأهلي في كاس العالم للأندية 2023

تضم قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي- حمزة علاء

خط الدفاع: على معلول- محمد أشرف- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني- خالد عبدالفتاح.

خط وسط الملعب: عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- محمد فخري.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف- بيرسي تاو- محمود كهربا.

قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

تضم قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023 عدد 22 لاعبًا، وهم:

حراسة المرمى: لونين- لويس لوبيز- كاناريز.

الدفاع: كارفاخال- ألابا- فاييخو- ناتشو- أودريزولا- رودريجير- مارفل.

الوسط: كروس- مودريتش- كامافينجا- فالفيردي- تشاوميني- سيبايوس- ماريو مارتن- أريباس.

الهجوم: أسينسيو- فينسيوس جونيور- رودريجو- ماريانو دياز.

وارتفعت معدلات البحث عن مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية على جوجل باستخدام عبارات بحث: «مباراه نادي الاهلي القادمه، مباريات كاس العالم للاندية، مباراة الاهلي، موعد الاهلي، الاهلي وريال مدريد، مباراه الاهلي، الاهلي اليوم، ماتش الاهلي، الاهلي المصري، ريال مدريد، موعد مباراة الاهلي، موعد مباراه الاهلي، كاس العالم، مباريات الاهلي، موعد الاهلي وريال مدريد، النادي الأهلي، الأهلي اليوم، مباراة الأهلي، مباراة الأهلي القادمة، مباريات الأهلي، الأهلي وريال مدريد، الأهلي ضد الريال، سوندرز ضد الأهلي، موعد مباراة الأهلي، الأهلي مباشر، الزمالك ضد الأهلي، كأس العالم للأندية».

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

يقابل النادي الأهلي نادي ريال مدريد في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، ونستعرض فيما يلي: موعد مباراة الأهلي وريال مدريد والقنوات الناقلة، وتشكيل الأهلي المتوقع وتشكيل ريال مدريد المتوقع.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية 2023

يواجه النادي الأهلي المصري، نادي ريال مدريد، على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، ويأتي موعد مباراة الأهلي وريال مدريد الساعة الأربعاء 8 فبراير 2023 الساعة 9 بتوقيت مصر، وكذلك السودان والأردن.

ويوافق موعد مباراة الأهلي والريال الساعة 8 بتوقيت المغرب البلد المضيف لبطولة كأس العالم للأندية وكذلك تونس والجزائر.

ويوافق موعد مباراة ريال مدريد ضد الأهلي الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين، كما يوافق ماتش الأهلي الساعة 11 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2023

نستعرض فيما يلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية بث مباشر، وتأتي على رأسها قناة أون تايم سبورت البث الأرضي، وقناة المغربية الرياضية البث الأرضي، وقناة SSC السعودية، وقناة TNT المغربية.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والريال في كأس العالم للأندية

تنقل قناة أون تايم سبورت ON TIME Sports مباراة الأهلي وريال مدريد عبر البث الأرضي عبر التردد الأرضي كما يلي:

التردد: 11681- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

تملك قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة حق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023 حصريًا.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية على النايل سات هو: 12523- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والريال مدريد عبر البث الأرضي مباشر

تردد قناة المغربية 2 الأرضية والاستقطاب: 12015 (V)- اسم القناة: 2M TV Maroc- معامل الترميز: 27500.

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد الأهلي

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd على القمر الصناعي نايل سات هو: 11513- معامل الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- تصحيح الخطا: 3/4.

تردد قناة Aea المفتوحة على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

تردد قناة Aea المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية هو: 11636- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تشكيل الأهلي المتوقع في نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة ريال مدريد

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي المصري لمواجهة نادي ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- كهربا- بيرسي تاو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

يتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد لمواجهة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 كما يلي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ديفيد ألابا- ناتشو- أنطونيو روديجر.

خط الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كامافينجا- فيدي فالفيردي.

الهجوم: ماركو أسينسيو- فينسيوس جونيور- رودريجو.



قائمة الأهلي في كاس العالم للأندية 2023

تضم قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- على لطفي- حمزة علاء

خط الدفاع: على معلول- محمد أشرف- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني- خالد عبدالفتاح.

خط وسط الملعب: عمرو السولية- حمدي فتحي- أليو ديانج- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- محمد فخري.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف- بيرسي تاو- محمود كهربا.

قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

تضم قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023 عدد 22 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: لونين- لويس لوبيز- كاناريز.

الدفاع: كارفاخال- ألابا- فاييخو- ناتشو- أودريزولا- رودريجير- مارفل.

الوسط: كروس- مودريتش- كامافينجا- فالفيردي- تشاوميني- سيبايوس- ماريو مارتن- أريباس.

الهجوم: أسينسيو- فينسيوس جونيور- رودريجو- ماريانو دياز.

وارتفعت معدلات البحث عن مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية على جوجل باستخدام عبارات بحث: «مباراه نادي الاهلي القادمه، مباريات كاس العالم للاندية، مباراة الاهلي، موعد الاهلي، الاهلي وريال مدريد، مباراه الاهلي، الاهلي اليوم، ماتش الاهلي، الاهلي المصري، ريال مدريد، الأهلي اليوم، موعد مباراة الاهلي، موعد مباراه الاهلي، كاس العالم، مباريات الاهلي، موعد الاهلي وريال مدريد، النادي الأهلي، الأهلي اليوم، مباراة الأهلي، مباراة الأهلي القادمة، مباريات الأهلي، الأهلي وريال مدريد، الأهلي ضد الريال، سوندرز ضد الأهلي، موعد مباراة الأهلي، الأهلي مباشر، الزمالك ضد الأهلي، كأس العالم للأندية».