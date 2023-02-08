اونلاين HD يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية يلا شوت NEW

يترقب الملايين من عشاق النادي الأهلي، موعد مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم الأربعاء، إذ يتقابل الفريقان على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ويبحث عشاق المارد الاحمر عن موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بتوقيت القاهرة في كأس العالم للأندية 2023، والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء.

وتنطلق المواجهة الساخنة بين الأهلي وريال مدريد مباشر على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في المغرب، الساعة 9 بتوقيت القاهرة.

وبحسب توقيت البلد المضيف، فتنطلق المباراة بين الأهلي والريال الساعة 8 مساء، ومن المقرر أن يتم نقلها مباشرة عبر القنوات التي تمتلك حقوق البث.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد مباشر

بطولة كأس العالم للأندية 2023، يتطلع إليها الملايين من المشجعين حول العالم، وبالتالي يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

وهناك العديد من القنوات التي تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر في كأس العالم للأندية نرصدها كما يلي:

1- قناة أون تايم سبورت البث الأرضي ON TIME Sports:

*تردد 11681

*معدل الترميز: 27500

*معامل تصحيح الخطأ: 5/6

*الاستقطاب: أفقي.

2- قناة SSC السعودية لنقل مباريات كأس العالم للأندية 2023.

الأهلي

*تردد 12523

*الاستقطاب: عمودي

*معدل الترميز: 27500

*معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

3- قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والريال مدريد مباشر عبر البث الأرضي مباشر

* تردد 12015 (V)

* معامل الترميز: 27500.

4- قناة TNT الرياضية المغربية لنقل مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر

*تردد: 11513

*معدل الترميز: 27500

* تصحيح الخطا: 3/4.

5- قناة Aea المفتوحة على النايل سات

*تردد 11636

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مباشر الآن مباراة الأهلي وريال مدريد

ويتطلع الملايين إلى البحث عن مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر اليوم 2023، في كأس العالم للأندية، وكذلك مباشر الآن مباراة الأهلي وريال مدريد.

ومن المقرر ان يحكم في اللقاء إلى ينطلق اليوم بين المارد والريال،الأوروجوياني أندريس ماتونتي.

الأهلي

الأهلي بث مباشر الآن يوتيوب

ويتطلع الملايين إلى البحث عن مباراة الأهلي مباشر الآن يوتيوب والتي لن يكون إلا على القنوات التي لها حث البث، إذ حقق النادي الأهلي انتصارات تاريخية في البطولة، حيث فاز الأحمر على خصمه «أوكلاند سيتي» النيوزيلندي بنتيجة 3 أهداف، كما تأهل الأهلي لدور النصف بفوزه على الفريق الأمريكي سياتل ساوندرز بهدف نظيف.