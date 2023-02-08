روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر في كأس العالم | كورة لايف مباراة الأهلي وريال مدريد الان

يلتقي الأهلي بريال مدريد -بطل أوروبا- في ظل منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقام في المغرب، ويتحمس جماهير المارد الأحمر للمباراة ضد البلانكوس بشكل خاص، حتى اعتبرها البعض تكريما في حد ذاته أن يلتقي فريقهم بالنادي الملكي ونادي القرن في أوروبا.

شبه الكثيرون النادي الأهلي بريال مدريد، منذ أعلن بطل إفريقيا عن وجوده في نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على سياتل، وجاء ذلك بسبب أن الفريقين هما الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية.

لكن المواجهة تعتبر بين الكرة المصرية والأوروبية، ولا سيما أن الملكي قد يأكل الأخضر واليابس للتأهل للنهائي والمنافسة على اللقب، رغم أنها بطولة شرفية لا أكثر ولا أقل.

وعلى الرغم من ذلك ترتفع آمال جماهير النادي الأهلي والجماهير المصرية والعربية، وينتظرون من الأحمر تقديم مباراة قوية تليق بتاريخه، وربما تحقيق مفاجأة والتفوق على بطل أوروبا والتأهل للدور النهائي.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

السبب وراء ذلك تحديدًا هو إنصاف التاريخ للقلعة الحمراء على حساب ريال مدريد في المواجهة الودية التي خاضها الفريقين معًا على استاد القاهرة الدولي مطلع الألفية.

ما تاريخ مواجهات الأهلي وريال مدريد؟

التقى الأهلي فريق ريال مدريد مرة واحدة في تاريخه، في مباراة ودية احتفالًا بتتويجه بنادي القرن الأفريقي، وكان ذلك في عام 2002، وشارك في المباراة العديد من نجوم النادي الملكي وقتها؛ وأبرزهم زين الدين زيدان وروبيرتو كارلوس ولويس فيغو وميشيل سالغادو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريال بكأس العالم للأندية

وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، بقدم اللاعب النيجيري صنداي، وذلك في ظل وجود الجيل الذهبي للشياطين الحمر.

كما التقى للمرة الأولى في التاريخ نجوم الأهلي والزمالك مجتمعين لمواجهة اللوس بلانكوس منذ زمن بعيد في 1961، وانتهت المباراة بفوز ساحق لريال مدريد بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي استضافها استاد القاهرة الدولي.

ما هو موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية؟

قد يكون اللقاء الثاني للأهلي وريال مدريد، ولكنها المواجهة الرسمية الأولى للفريقين في التاريخ، حيث يلتقيان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ملعب مولاي عبد الله، ومن المقرر أن تقام المباراة الأربعاء 8 فبراير 2023.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.