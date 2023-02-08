بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي ضد ريـال مدريد في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة صعبة أمام ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلاقي الأهلي منافسه ريال مدريد على أرضية استاد مولاي عبد الله في المغرب ضمن مواجهات نصف نهائي مونديال الأندية.

وتعد مباراة اليوم هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الأهلي ضد ريال مدريد رسميًا، منذ مواجهتهما الودية في عام 2001.



ويأمل الأهلي في تحقيق المفاجأة والفوز على حساب بطل أوروبا والتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي مونديال الأندية.

ويعد ريال مدريد هو الأكثر تحقيقا لبطولة كأس العالم للأندية، برصيد أربعة ألقاب، أعوام (2014، 2016، 2017 و2018).

ويلتقي الفائز من لقاء الأهلي وريال مدريد مع الهلال السعودي في لقاء نهائي كأس العالم للأندية والمقررة مساء السبت المقبل.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

تذاع المباراة بين الأهلي وريال مدريد عبر القنوات التالية:

- قناة تايم سبورت على التردد الأرضي.

- الرياضية المغربية "tnt"، التردد عبر قمر عرب سات "12683" استقطاب "عمودي"، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قنوات الرياضية السعودية "SSC EXTRA HD"، وتبث عبر قمر "عرب سات (بدر 26 شرق)" التردد: 12418 و12380، والاستقطاب: أفقي H، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة "Canal Sport Poland HD2" – على قمر الأوروبي "Hotbird 13E" – تردد 11487، معدل ترميز 27500، أفقي H.

- قناة "Sport TV 4 Portugal" على قمر هيسباسات "Hispasat 30W" – تردد 12360، معدل ترميز 27500، أفقي H.