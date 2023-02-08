الان ŇÔŴ 1st.. بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر

ينتظر عشاق النادي الأهلي وجماهير الكرة الأفريقية والعربية مساء اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023 موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في في نصف نهائي مونديال الأندية في المغرب.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق ريال مدريد في مباراة صعبة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي في مباراته الأولى في البطولة مواجهة قوية أمام بطل أوقيانوسيا فريق أوكلاند سيتي ونجح في الفوز بثلاثية نظيفة ثم في المباراة الثانية تغلب المارد الأحمر على نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف للاشيء من تسديدة قاضية جديدة لمحمد مجدي أفشة.

فيما تشهد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد اليوم الأربعاء الظهور الأول لفريق ريال مدريد في المسابقة العالمية العريقة للأندية الأبطال.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية من حيث الموعد والقنوات الناقلة وملعب المباراة والحكم وكافة التفاصيل الخاصة بمواجهة القرن.

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لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )



موعد مباراة الاهلي وريال مدريد في كاس العالم للاندية 2023.. القنوات الناقلة - صورة أرشيفية

موعد مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية عند الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت القاهرة الموافق العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

يحتضن ملعب استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط المباراة بين الأهلي وريال مدريد في نف نهائي كأس العالم للأندية ويتسع لـ 60 ألف متفرج.

حكم مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية إلى الأوروجوياني أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطنوه نيكولاس تاران مساعد أول، ومارتن سوبي مساعد ثاني، والهندوراسي إيفان بارتون حكما رابعا.

تشكيل الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وفقا للمران الأخير ينتظر أن يخوض الأهلي المباراة ضد ريال مدريد بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

تقوم 5 قنوات اليوم الأربعاء بنقل مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية.. وهي:

1- قناة الرياضية المغربية الأولى

Arryadia TNT HD

القمر: Eutelsat 21B @ 21.6° East

الترددات الفضائية والأرضية

القمر

التردد

الاستقطاب

الترميز

التصحيح

التشفير

Astra 3A

23.5 شرق

11617

عمودي

27500

DVB-S2 8PSK 3/4

مفتوح

Astra 3A

23.5 شرق

11569

أفقي

9500

DVB-S2 8PSK 3/4

مفتوح

2- قناة الرياضية السعودية إتش دي

SSC1 HD

الترددات الفضائية والأرضية

القمر

التردد

الاستقطاب

الترميز

التصحيح

التشفير

Arabsat 2B

30.5 شرق

12380

أفقي

27500

3/4

إرديتو 2

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3- منصة شاهد في أي بي

Shahid VIP

الموقع الرسمي:

https://shahid.mbc.net

4- قناة الرياضية السعودية الخامسة

قناة SSC5 HD

الترددات الفضائية والأرضية

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير

Arabsat 2B 30.5 شرق 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

5- قناة الرياضية السعودية إكسترا 1 أتش دي

قناة SSC EXTRA 1 HD

الترددات الفضائية والأرضية

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير

Arabsat 2B 30.5 شرق 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

6- قناة تيليسينكو الإسبانية

قناة Telecinco

الترددات الفضائية والأرضية

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير

Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرق 10906 عمودي 22000 3/4 ناجرافيشن

Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرق 10979 عمودي 22000 3/4 ناجرافيشن

Hispasat 1B/1C/1D 30 غرب 12456 عمودي 30000 3/4 ناجرافيشن

معلق مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي ضد ريال مدريد اليوم الأربعاء عدد من المعلقين كما يلي:

هشام فرج عبر الرياضية المغربية

عبدالله الحربي ومشاري القرني وأشرف محمود عبر سلسلة قنوات الرياضية السعودية