مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد AlAHLY VS REAL MADRID في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسباني ريال مدريد، مساء غد الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمعهم في منافسات مونديال الأندية.... كيف نشاهد مباراة الأهلي ضد الأهلي؟ ريال مدريد الأهلي VS ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية 2023، الآن إلى التفاصيل.

يستعد الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسباني ريال مدريد، مساء غد الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمعهم في منافسات مونديال الأندية.

وتقام مباراة الأهلي أمام ريال مدريد، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

- تردد قناة الرياضة المغربية الأرضية



القمر الصناعي: عرب سات.التردد:12383.الاستقطاب: رأسي.معدل الترميز: 27500.معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

- تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.معدل الترميز: 27500.الاستقطاب: عمودي.

- تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.معدل الترميز: 27500.الاستقطاب أفقي.تردد: 12418.

-تردد قناة AEA العراقية

-التردد: 11449.القطبية: أفقي H.معدل الترميز: 27500.جودة البث: HD.