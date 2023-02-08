بث مباشر الاهلي ضد ريال مدريد اليوم.. رابط مشاهدة مباراة الاهلي مباشرة يلاشوت

مواجهة نارية تجمع بين الأهلي وريال مدريد مساء غدا، الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمُقام حاليا في المغرب، بمدينة طنجة المغربية بعدما فوز الأهلي على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد في الدور التمهيدي ثم على سياتل الأمريكي بهدف دون رد في ربع النهائي.

موعد مباراة ريال الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي ضد ريال مدريد ستنطلق غدا، الأربعاء، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقرر لها على ستاد مولاي عبد الله بالرباط،

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم للأندية

تُنقل مباراة الأهلى وريال مدريد المقرر لها غدا الأربعاء 8 فبراير على مجموعة من القنوات المفتوحة والمشفرة منها قناة AEA المفتوحة على قمر نايل سات، ويُمكن استقبال القناة على تردد 11638 و11639 أفقي معدل الترميز 27500.

تردد قناة AEA الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

يُمكن استقبال القناة على تردد 11638 و11639 أفقي معدل الترميز 27500 لمشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد، يُمكنك متابعة قناة تايم سبورتس على البث الأرضي والحاصلة على حقوق نقل مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولكن إذا أردت مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد على البث الفضائي يُمكنك متابعة قناة SSC الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات بتردد 12383 رأسي ومعدل الترميز 27500.

القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.