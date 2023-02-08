بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت Real Madrid... مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم لأندية

يفتح المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرياض أبوابه، لاستضافة مباراة الأهلي وريال مدريد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2023.

فاز النادي الأهلي على نادي أوكلاند سيتي بالثلاثة في مباراته الأولى، قبل أن يتخطى نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بهدفٍ دون رد في الدور الثاني، ويضرب موعدًا مع الملكي.

هذه المباراة هي الأولى في مشوار ريال مدريد بمونديال الأندية 2023، وهو المعتاد للفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا في جميع النسخ السابقة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على معلق مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، كذلك القنوات الناقلة وكيفية مشاهدة البث المباشر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية 2023؟

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 من خلال قناة SSC HD 1 عبر قمر عرب سات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريال بكأس العالم للأندية

كما يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون الأرضي من خلال قناة الرياضية المغربية أو قناة Time Sports المصرية.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

من معلق مباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية 2023؟

معلق مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 يختلف باختلاف القناة الناقلة للمباراة، فعلى قناة أون تايم سبورت الأرضية سيتولى التعليق أيمن الكاشف.

أما على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، فستجد الثنائي عبد الله الحربي ومشاري القرني معلقان لمباراة ناديي القرن بمونديال الأندية.

معلق مباراة الأهلي وريال مدريد

المباراة القناة الناقلة المعلق

الأهلي - ريال مدريد SSC عبد الله الحربي

مشاري القرني

ON TIME SPORT أيمن الكاشف

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد؟

هناك وسيلة واحدة لمتابعة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر الإنترنت، وذلك من خلال الاشتراك في خدمة شاهد VIP الباقة الرياضية، والتي تذاع عليها جميع قنوات SSC.

متى موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023؟

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، يوم الأربعاء 8 فبراير 2023.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.