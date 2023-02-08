kooora365 يلا شوت YALAA SOOT مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر || HD الأهلي ضد ريال مدريد

مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر كورة 365 يلتقي النادي الأهلي، اليوم، مع ريال مدريد في مونديال الأندية 2022، التي تقام في المغرب، بعد فوزه على سياتل الأمريكية في مونديال الأندية، ونحن نتابع تاريخ الأهلي. - القنوات المفتوحة التي تبث مباراة الأهلي وريال مدريد، ومباراة الأهلي وريال مدريد في مونديال الأندية 2023.

مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد

قنوات الاهلي الحقيقية مقابل القنوات الناقلة

أعلنت أون تايم سبورتس أن مباراة الأهلي وريال مدريد في مونديال المغرب ستذاع مجانا على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

القنوات المفتوحة لمونديال الأندية 2023

الأهلي يواجه ريال مدريد في مونديال الأندية FIFA 🏆

– كأس العالم FIFA 🏆 (fifaworldcup_ar) 6 فبراير 2023

– حصلت قنوات SSC السعودية على حق بث مباريات كأس العالم للأندية 2023 ومنها مباراة الأهلي وريال مدريد.

– تبث قناة تي ان تي الرياضية المغربية مباراة الاهلي المقبلة في كأس العالم للأندية.

القنوات المفتوحة التي تبث مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي

تردد قناة الرياضة المغربية، التي تبث مباراة الأهلي وريال مدريد في مونديال الأندية 2022، على التردد التالي:

القمر الصناعي: القمر الصناعي العربي.

– التردد: 12383.

الاستقطاب: عمودي.



معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القنوات المفتوحة التي تبث مباراة الأهلي على النايل سات

الأهلي وريال مدريد 2023

نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA: