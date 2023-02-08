كورة 365 بث مباشر الأهلي وريال مدريد ياسين تي في || مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد كورة أون لاين يقدم موقع "الفجر" بث مباشر مباراة الأهلي ضد ريال مدريد في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله"، في المغرب، ضمن البطولة التي تستمر حتى الحادي عشر من فبراير الجاري.

ويمكنكم متابعة التغطية الحية دقيقة بدقيقة عبر الرابط التالي من مركز المباريات في موقع "كورة بلس": "مباراة الأهلي ضد الريال في كأس العالم للأندية".

أحداث ما قبل مواجهة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

تشكيل ريال مدريد لمواجهة الأهلي

- حراسة المرمى: أندري لونين.

- خط الدفاع: ناتشو، روديجر، ألابا، كامافينجا.

- خط الوسط: تشواميني، كروس، مودريتش.

- خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي، ورودريجو جويس.

تشكيل الأهلي لمواجهة ريال مدريد

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني

- خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية

- أمامهما: أحمد عبد القادر، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات

- خط الهجوم: محمد شريف.

- كولر يجري المحاضرة الفنية الأخيرة استعدادًا لمواجهة ريال مدريد.

- مصدر داخل النادي الأهلي كشف التشكيل الأساسي للفريق ضد ريال مدريد والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية

أمامهما: أحمد عبد القادر، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف.

- فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يُحفز اللاعبين قبل ساعات من انطلاق المباراة عن طريق الالتقاء بهم ومصافحتهم.

- بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تقدمت بواجب العزاء والمواساة لرامي ربيعة، لاعب الفريق في وفاة المغفور له والد زوجته والذي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء إثر حادث أليم.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء لرامي ربيعه الذي تلقى الخبر أمس أثناء تواجده بمعسكر الفريق في كأس العالم للأندية بالمغرب.

- مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حدد مرانا بدنيا خفيفا للاعبين صباح اليوم الأربعاء في إطار التحضيرات الأخيرة لمباراة ريال مدريد مساء اليوم.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم» الملحق بفندق إقامة البعثة بالرباط في المغرب.

ويعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب مولاي عبدالله استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني.

ويراجع المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.

وتغادر بعثة الفريق مقر الإقامة في طريقها إلى ملعب المباراة في السادسة والنصف مساء (بتوقيت القاهرة) استعدادا لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

- كريم فؤاد ظهير الأهلي المصاب يدعم الفريق

-على زين يدعم الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

وجه علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد ودينامو بوخاريست رسالة دعم للنادي الأهلي قبل مواجهة ريال مدريد اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب اليوم.

وكتب علي زين عبر حسابه على فيس بوك: في الأراضي المغربية المنتخب صاحب الإنجاز التاريخي في كأس العالم الماضي ليلة للتاريخ في انتظار النادي الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية لعلها تكون بشرة خير.

وتابع لاعب يد الأهلي السابق: كلنا ثقة في اللاعيبة والجهاز الفني إنهم هيكونوا قد المسؤولية ان شاء الله.. ‏بالتوفيق يا رجالة وان شاء الله تعملوها.

ويلتقي الأهلي ضد ريال مدريد في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، في المباراة التي ستقام في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله"، في المغرب، ضمن البطولة التي تستمر حتى الحادي عشر من فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن علي زين قد شارك مؤخرا مع منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم بولندا والسويد 2023 وأحرز المنتخب فيها المركز السابع.

تصريحات مثيرة من محمد مجدي أفشة

- تحدث محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي عن مواجهة الأهلي ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية هذا الموسم.

قال أفشة في تصريحاته على هامش مران الأهلي الأخير: "الأهلي أعظم فريق في إفريقيا ونادي بطولات، سنبذل قصارى جُهدنا ونجتهد، والملعب لا يعترف سوى بالجُهد المبذول"

أضاف: "ريال مدريد ناد كبير، ويملك لاعبين لها أسماء كبيرة جدا ولكن لم نأت لخوض مباراة للفسحة، نريد بذل أقصى جهد"

واختتم: " جئنا إلى المغرب لتحقيق شيئا كبيرا في كأس العالم للأندية".

محمد عبدالمنعم: نرغب في الفوز بكأس العالم للأندية

أكد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، أن رغبة فريقه تكمن في حصد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية وتحقيق الفوز على ريال مدريد مساء اليوم في نصف نهائي البطولة.

قال عبد المنعم في تصريحاته على هامش مران الأهلي الأخير قبل مواجهة ريال مدريد: "نتمنى التوفيق في تلك المباراة وحصد بطاقة التأهل، فريق ريال مدريد هو بطل أوروبا، ونعلم أهمية اللقاء جيدا"

وأضاف: "أوجه الشكر للشعب المغربي والجماهير المغربية على الدعم الكبير لنا"

واصل: "كريم بنزيما من أهم المهاجمين في العالم بالطبع، وغيابه بالطبع سيكون مؤثرا"

واختتم حديثه قائلا: "نتمنى أن نقدم مباراة جيدة، ونُسعد الجماهير"