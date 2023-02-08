روابط يلا شوت بث مباشر الأهلي وريال مدريد تويتر twitter || مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد رابط يلا شوت yalla shoot لايف مباراة الأهلي اليوم

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يتقابل فريق الأهلى مع نظيره ريال مدريد الإسبانى، فى اللقاء التاريخى المقرر إقامته فى تمام التاسعة مساء الأربعاء، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية التى تستضيفها المغرب، حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

وتأهل الأهلى قد تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه فى ربع النهائي على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف نظيف، بينما يخوض ريال مدريد مباراته الأولى فى البطولة.

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تقريرا عن أبرز أرقام المباراة نستعرضها كالتالى..

هذه هي المباراة الأولى في كأس العالم للأندية بين الأهلي وريال مدريد.

لا يوجد فريق خاض مباريات كأس العالم للأندية أكثر من الأهلي، فهذه هي مباراته الـ 21، وكان مباراته الوحيدة السابقة أمام منافس أوروبي هي الهزيمة في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ في قطر 2020.

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فاز الأهلي بآخر ثلاث مباريات في كأس العالم للأندية دون أن تهتز شباكه أي هدف.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه في خمس مباريات في آخر ست مباريات في كأس العالم للأندية.

يشارك كل من الأهلي وريال مدريد في نصف النهائي للمرة الخامسة وهو رقم قياسي، مما جعلهما يتفوقان بفارق مباراة على برشلونة الذي خاض أربع مباريات.

خسر الأهلي كل من مبارياته الأربع السابقة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

يسعى الأهلي إلى أن يصبح ثالث نادٍ أفريقي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد مازيمبي (2010) والرجاء البيضاوي (2013).

ريال مدريد هو النادي الأكثر نجاحًا في تاريخ كأس العالم للأندية حيث فاز بأربعة ألقاب، سيظهرون للمرة السادسة في المسابقة، وهو أكثر من أي ناد أوروبي آخر.

انتصر النادي الإسباني في كل من آخر أربع مباريات في كأس العالم للأندية، ويشمل ذلك الفوز بثلاث نسخ متتالية من البطولة من 2016 إلى 2018.

فاز ريال مدريد بأكبر عدد من المباريات (10) وأحرز أهدافًا (31) أكثر من أي فريق آخر في تاريخ كأس العالم للأندية.

فاز ريال مدريد في كل من مبارياته الأربع السابقة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

يسعى ريال مدريد للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الخامسة وهو رقم قياسي، وهو ما سيجعله يتقدم بفارق مرة واحدة عن برشلونة.