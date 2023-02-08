مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر يلا شوت

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد الأهلي بث مباشر اليوم الأربعاء في إطار منافسات دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، وذلك وسط حضور الآلاف من الجماهير العربية والعالمية في المغرب.

مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر تنقل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر ودولة فلسطين والسودان وليبيا، العاشرة في الملكة السعودية والكويت والأردن والعراق وسوريا وقطر ولبنان، وغيرها من البلدان بالعالم.

وتبدأ مباراة القرن بين الأهلي المصري الذي يصنف أفضل فريق في القارة الأفريقية السمراء على مدار الـ100 سنة الماضية، وكذلك ريال مدريد الاسباني الذي يعد الأفضل في قارة أوروبا في نفس تلك المدة، في حالة كبيرة من الإثارة.

وبحسب المصادر الرياضية، تنطلق مباراة ريال مدريد والأهلي الساعة الثامنة بتوقيت المغرب مستضيف كأس العالم للأندية والجزائر وتونس، بينما تكون الحادية عشرة مساء وفق وقت دولة الإمارات العربية والبحرين وسلطنة عمان.

ويحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي مباراة الريال والأهلي، علما أنها الثالثة لنادي القرن الأفريقي في النسخة الحالية، عقب تمكنه من الفوز في الدور الأول والثاني على فريقي أوكلاند سيتي ثم سياتل الأمريكي، على التوالي بقوة.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )



وينتظر النادي الأهلي مواجهة أخيرة بكأس العالم للأندية، إذ حال تمكن من الفوز على ريال مدريد سوف يضرب موعدا في النهائي مع الهلال السعودي الذي أقصى فلامنجو البرازيلي مساء أمس من البطولة بفوز كاسح بثلاثية مقابل هدفين.



الاهلي ضد ريال مدريد بث مباشر

أما حال لم يتمكن من الانتصار على ريال مدريد في هذه المواجهة التاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سوف يلعب لقاء تحديد المركز الثالث مع فلامنجو بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية، إذ تبدو الأوضاع صعبة للغاية وغير سهلة مطلقا.

واحتشدت الجماهير العربية والمصرية في كل مكان من أجل إسناد نادي القرن في افريقيا وبطل مصر بشكل دائم ومتكرر في هذا اللقاء الذي ربما لن يتكرر كثيرا إلا بعد سنوات طويلة، كي يحقق اللاعبون كافة إنجازا تاريخيا غير مسبوق.



وتشير المعطيات إلى لقاء متوازن، إذ يعاني ريال مدريد في الدوري الاسباني وخسر بطولة السوبر من برشلونة مؤخرا، على عكس الأهلي الذي يتصدر المسابقة المحلية في مصر وسط منافسة قوية مع الزمالك، وسبق أن فاز على الملكي بهدف.

ريال مدريد والاهلي بث مباشر

ويمتلك ريال مدريد على الرغم من الغيابات الكبيرة في صفوفه على راسها المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، العديد من النجوم القادرين على حسم اللقاء أمام خصم عنيد ويصنف ضمن كبار القارة الأفريقية السمراء، خصوصا خلال السنوات المنصرمة.

ويضع المصريون ثقة كبيرة في المدرب السويسري كولر، على أمل النجاح في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي الذي تاسس عام 1906 ميلادي ولا يزال يتصدر قائمة الأكثر بطولات قارية خلف ريال مدريد الاسباني.

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر تنقل على قناة السعودية الرياضية (SSC1 HD) بصوت المعلق مشاري القرني وزميله أشرف محمود بالإضافة إلى المميز عبدالله الحربي، وكذلك المغربية (Arryadia TNT HD) بتعليق المميز هشام فرج.