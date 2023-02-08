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يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر كورة اون لاين || رابط Twitter ستريم ماتش الأهلي ضد ريال مدريد دون تقطيع لايف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر كورة اون لاين || رابط Twitter ستريم ماتش الأهلي ضد ريال مدريد دون تقطيع لايف

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر كورة اون لاين || رابط Twitter ستريم ماتش الأهلي ضد ريال مدريد دون تقطيع لايف

يترقب عشاق الساحرة المستديرة الموقعة المرتقبة التي ستجمع الأهلي ونظيره ريال مدريد الإسباني في مباراة القرن، التي ستجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالمغرب في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلي في الصعود للدور نصف النهائي من مونديال الأندية وضرب موعدًا مع ريال مدريد بعدما تخطى عقبة أوكلاند سيتي في الدور الأول بثلاثية، وسياتل ساوندرز في الدور الثاني بهدف دون رد.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، ووصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وتحدد أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي ريال مدريد الإسباني الزي الموف بالكامل.

وتعد مواجهة اليوم بين الأهلي وريال مدريد هي أول مواجهة رسمية بين الفريقين في بطولة، كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين من قبل في 2001 في مباراة ودية وفاز فيها الأهلي بهدف دون رد أحرز صنداي.

الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بعد أن تخطى أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في الدور الأول، ثم عبور سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا

مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد عبر قناة مصرية بالمجان 
قناة تايم سبورت ستقوم بنقل مباراة الأهلي وريال مدريد عبر البث الأرضي.

طريقة تنزيل قناة تايم سبورت التردد الأرضي
1- فصل جهاز الريسيفير عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

2- إحضار وصلة uhf  وإلصاقها بسلك الدش أو أي سلك خارجي.

3- في حال عدم وجود القناة اضغط على زر البحث أو التوليف التلقائي من أجل البحث عن قنوات جديدة.

4- اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

قناة مجانية عراقية تذيع مباراة الأهلي وريال مدريد عبر نايل سات 
أعلنت قناة Aea  العراقية نقل مباراة الأهلي وريال مدريد عبر قناتها Aea one tv

المباراة ستقام على Aea one tv وليس قناة  Aea sports

تردد قناة Aea tv

11636

V

27500

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