مشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد كورة 365 || الأسطورة الأهلي وريال مدريد بث مباشر kooora365 بث مباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية بث مباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث يبحث عشاق كرة القدم في كل مكان عن روابط البث المباشر من... شاهد الموضوع التالي من الفجر.. والان إلى التفاصيل.

بث مباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، حيث يبحث مشجعو كرة القدم في كل مكان عن روابط بث مباشر لمتابعة مباراة الأحمر في كأس العالم للأندية، فيما يرغب عشاق الشياطين الحمر في المشاهدة. وللمرة الثامنة في البطولة، تقدم صحيفة المناطق مشاهدة حية لمباراة الأهلي وريال مدريد.

بث مباشر الأهلي وريال مدريد

وستنطلق خدمة البث المباشر عبر صحيفة المناطق،بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية.

قبل انطلاق مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، لكرة القدم 2022، وذلك قبل بداية الــلقاء بدقـــائق، ويمكنـــكم عبر موقـعنا متابعة كافة الأحداث عبر البث الحي.

الأهلي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المملكة المغربية، خاصة وأن مساء اليوم الأربعاء الثامن من فبراير 2023، هو موعد انطلاق مباراة نصــف النهائي بكأس العالم للأندية 2022 بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ومن المقرر، لأن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضد ريال مدريد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، في تمام الساعة العـــاشرة مــــساءً بتوقيـــت المـملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت مصر.

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية

وسوف يستضيف لقاء الأهلي ضد ريال مدريد، ملعب “طنجة”، حيث يُشارك المارد الأحمر بصفته وصيف دوري أبطال إفريقيا، حيث تمنع قواعد الفيفا مشاركة فريقين من نفس البلد في كأس العالم للأندية، وبالتالي نال الأحمر والوداد شرف الظهور.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على فريق أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي للبطولة، حيث يشارك المادر الأحمر لأول مرة في هذا الدور، فيما يريد الفريق أن يواصل تألقه في البطولة العالمية للمرة الثالثة على التوالي.

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية

وتمكن المارد الأحمر من الفوز بهدف قاتل في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية 2022، عن طريق محمد مجدي قفشة صانع ألعاب الفريق، وينتظره مواجهة تاريــــخية ضد فريق ريال مدريد الإسباني بنصف النهائي.

بطل النسخة الأخيرة للمونديال

جدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فاز بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للأندية، حيث أقصى الهلال من نصف النهائي، وانتصر على بالميراس في المباراة النهائيـة، فــيما حقق الأهلي المصري ميدالية المركز الثالث.

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية

ويُشارك في البطولة 7 فرق على النحو التالي: “فلامنجو البرازيلي، والأهلي المصري، والوداد المغربي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الهلال السعودي، ريال مدريد الإسباني، وســـياتل ساوندرز الأمريكي”.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وستنقل مباراة الأهلي وريال مدريد، عددًا من القنوات المفتوحة، وهي على النحو التالي: “قناة المغربية الرياضية، قناة الكأس القطرية، قناة SSC الرياضية، قناة BeINSPORTS1HD، وقناة BeINSPORTS2HD”، فضلًا عن بعض القنوات الأخرى على الأقمار الأوروبية، وكذلك يقدم المناطق خدمة البث المباشر لمتابعيه.

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية

التشكيل المتوقع لـ الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني. خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا «محمد شريف».

بث مباشر مباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين في خط الدفاع: ناتشو، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا. في خط الوسط: كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي. في خط الهجوم: ماركو أسينسيو، رودريجو، فينيسيوس جونيور.