الآن بث مباشر الأهلي وريال مدريد يلا شوت yalla shoot -- مشاهدة مباراة الأهلي ضد ريال مدريد بث مباشر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والعالمية صوب أرضية ملعب المجمع الرياضي مولاي الأمير مولاي عبدالله لمشاهدة قمة من العيار الثقيل تجمع بين الاهلي وريال مدريد real madrid vs al ahly، مساء اليوم الأربعاء 8 فبراير، وذلك لحساب فعاليات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد والاهلي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة ريال مدريد ضد الأهلي على الهواء عبر قناة SSC SPORT 1 HD بأداء صوتي للمعلق مشاري القرني.

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد بث مباشر ( اضغط هنا )

حلم لا يزال ينتظره عشاق الاهلي المصري في مونديال الأندية ولكن هذا الحلم اصطدم بعقبه ريال مدريد بطل أوروبا، فهو سيخوض هذه المباراة في دور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه ولم يستطيع الأحمر خلال المواحهات الـ 4 السابقة التأهل للدور النهائي.



كان الأهلي قد قطع تذكرة العبور لهذا الدور من البطولة، عقب الفوز في دور ربع النهائي على سياتل ساوندرز بهدف دون رد، وقبلها في الدور الأول حقق الانتصار على أوكلان سيتي في الدور الأول.

المارد الأحمر له صولات وجولات في كأس العالم للأندية، فهو يشارك للمرة الثامن في تاريخه والثالثة تواليًا، محققًا 3 ميداليات برونزية وكانوا في موسم 2006، و2020، و2021م، ولا يزال يبحث عن تحطيم هذا الرقم بالوصول للنهائي لنيل برونزية جديدة.

لم يتقابلا الفريقين في تاريخهما سوى في مباراة وحيدة كانت ودية موسم 2001، وفي ذلك الوقت حقق الأهلي المصري الفوز على الملكي بهدف دون رد.



المارد الأحمر بقيادة المدير الفني مارسيل كولر استعد لهذه المعركة بشكل قوي وبتركيز تام، حيث يبحث الأحمر كسر عقدة نصف النهائي التي واجهته في السنوات الماضية، ولكن هذا الأمر يتطلب منه التركيز العالي أمام الخصم والحذر الشديد لنيل مراده بتحقيق مفاجأة للتأهل للنهائي لمقابلة الهلال السعودي ليكون نهائي عربي خالص، ويحقق إنجاز العين والرجاء الرياضي.

في الجانب المقابل، يعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر حصدًا للقب كأس العالم للأندية فهو في حوزته 4 ألقاب، فهو يشارك في هذه البطولة للمرة السادسة في تاريخه.

لا تعيش كتيبة المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي في أفضل فتراته بعدما خسر كأس السوبر الإسباني على يد برشلونة في الشعر الماضي، وأيضًا سقط في فخ الخسارة قبل السفر للنغرب على يد ريال مايوركا في الدوري بهدف دون رد.

ويعاني الميرينغي العديد من الإصابات المؤثرة في صفوف الفريق، حيث يغيب عن الملكي كل من الحارس تيبو كورتوا وكريم بنزيما وميليتاو، بالإضافة للوكاس فاسكيز، وميندي، وازارد، مما يصعب الأمر على أنشيلوتي ولكن سيحاول سد الثغرات باللاعبين الموجودين.

ويتطلع الملكي في مباراة اليوم لمحاولة تقديم أداء مميز يليق به، يسعى من خلاله خطف الفوز والعبور للدور النهائي للمنافسة بقوة على اللقب ومحاولة التتويج به للمرة الخامسة في تاريخه، ولكن عليه الحر من لدغات ومفاجأت الخصم.